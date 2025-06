Meteo 25 giugno: il caldo aumenta! Picchi di 40 gradi: ecco dove

L’alta pressione del bollente Anticiclone Nord-Africano sembra destinata a insistere sulla nostra Penisola per almeno altri 6-7 giorni, accompagnata da prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso piuttosto intenso, specie al Centro-Sud e Isole, dove nei prossimi gironi sono attesi picchi fino a sfiorare i 40 gradi.

Una breve e temporanea parentesi di instabilità è attesa giovedì 26 al Nord, quando una perturbazione in movimento al di là delle Alpi riuscirà a spingere refoli di aria relativamente più fresca e instabile sulle regioni settentrionali, dove quindi sono attesi un po’ di temporali, comunque per lo più confinati sulle zone montuose.

Il caldo invece toccherà l’apice nella parte centrale della settimana, con un’anomalia termica positiva che in molte località risulterà anche di 7-8 °C; sono inoltre attese notti tropicali in gran parte d’Italia, con l’ondata di calore che quindi si farà sentire anche nelle ore notturne.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 25 giugno)

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, con qualche temporale sulle Alpi; sempre bello nel resto d’Italia.

Caldo afoso in intensificazione, con temperature massime quasi dappertutto comprese fra 29 e 35 gradi e picchi anche di 36-37 gradi. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza.

Le previsioni meteo per giovedì 26 giugno

Già dal mattino nuvolosità in aumento sulle zone alpine con isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Lombardia; bello altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali su Alpi e Appennino settentrionale; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime in calo nelle zone alpine, in ulteriore aumento invece al Centro-Sud e Isole, con picchi a sfiorare i 40 gradi.