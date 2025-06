Meteo, tra venerdì e il weekend ancora caldo intenso e picchi verso i 40 gradi

È in corso la seconda ondata di calore dell’estate 2025, con temperature massime che in molte regioni superano i 34°C e minime ostinatamente sopra i 20°C, in diversi casi anche oltre i 25 gradi: le cosiddette notti tropicali. Alla base, il promontorio anticiclonico nordafricano, una vera e propria cupola di aria subtropicale che si estende verso il Mediterraneo. L’atmosfera è stabile, compressa, e ci troviamo nel periodo di massimo irraggiamento solare, le giornate più lunghe dell’anno.

Il caldo intenso e afoso proseguirà almeno fino alla prima settimana di luglio. Dopo una breve fase instabile sul Nord Italia, tra domani (venerdì) e il fine settimana, l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente e si sposterà leggermente verso Ovest: la calura si attenuerà solo parzialmente lungo l’Adriatico, mentre si intensificherà su gran parte del versante tirrenico, con picchi vicini ai 40°C nei settori interni lontani dal mare (con 6-8 gradi sopra le medie del periodo). Attenzione anche alle nostre montagne: lo zero termico salirà oltre i 5000 metri di quota, un duro colpo per gli ecosistemi alpini.

Le previsioni meteo per venerdì 27 giugno

Domani il tempo torna ovunque stabile e soleggiato. Da segnalare solo il consueto aumento della nuvolosità a ridosso dei monti nelle ore pomeridiane, con pochi e isolati rovesci o temporali per lo più sui rilievi dell’Alto Adige.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, locali diminuzioni sul medio e alto Adriatico e in Sardegna; valori in generale dai 30 ai 36 gradi, ma con picchi di nuovo fino a 37-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli con locali rinforzi di Maestrale lungo l’Adriatico e intorno alle Isole dove i mari diverranno localmente mossi.

Le previsioni meteo per sabato 28 giugno

Nel corso di tutta la giornata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche sporadica nube in più solo nel pomeriggio sulle Alpi orientali. Non ci sono precipitazioni da segnalare.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Sud e in Sicilia; valori sempre oltre la norma diffusamente verso la soglia dei 35 gradi nel pomeriggio e oltre i 20 gradi di notte. Venti settentrionali tra basso Adriatico e Ionio, mari localmente mossi.