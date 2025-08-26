FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ancora qualche ora di tregua. Da mercoledì 27 rischio nubi...

Meteo: ancora qualche ora di tregua. Da mercoledì 27 rischio nubifragi e grandine

Oggi (martedì 26) tempo perlopiù stabile con qualche episodio pomeridiano al Centro-Sud. Da domani (mercoledì 27) intensa fase di maltempo.
Previsione26 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Oggi (martedì 26 agosto) situazione ancora tranquilla, con appena un po’ di instabilità pomeridiana nelle zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi gironi però è atteso un nuovo deciso peggioramento del tempo per il passaggio di un’intensa perturbazione (la numero 5 del mese), che raccoglie parte di ciò che rimane dell’uragano Erin: già nella seconda parte di domani (mercoledì 27) sono attesi quindi numerosi temporali, anche forti, in gran parte del Nord e, in particolare, al Nordovest. Giovedì 28 ancora rovesci e temporali in quasi tutto il Nord, venerdì 29 il maltempo si estenderà anche al Centro e Sardegna e sabato 30, infine, temporali pure sulle regioni meridionali.

Nel frattempo l’arrivo della perturbazione, nella parte centrale della settimana, richiamerà forti venti di Scirocco che spingeranno aria molto calda verso il Centro-Sud, dove tornerà un caldo intenso, con addirittura punte vicine ai 40 gradi in alcune aree della Sardegna e della Sicilia. Il caldo anomalo poi si attenuerà già a partire da venerdì, con la propagazione delle correnti atlantiche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 26 agosto)

Al mattino prevalenza di cielo sereno al Nord; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque senza piogge. Nel pomeriggio un po’ di nubi su gran parte del Paese, ma con spazio per temporanee schiarite e isolati temporali che rimarranno per lo più confinati sulle zone appenniniche.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comunque vicine alla norma, quasi dappertutto comprese fra 26 e 33 gradi. Venti in generale di debole intensità.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 agosto

Tempo in graduale peggioramento al Nord, con piogge e rovesci fin dal mattino all’estremo Nord-Ovest, in estensione tra pomeriggio e sera a quasi tutte le regioni settentrionali, tranne in Emilia Romagna. Dal pomeriggio piogge e temporali saranno anche di forte intensità su Alpi centro-occidentali, Piemonte e Lombardia, in serata anche in Veneto e Friuli, con locali nubifragi, rischio di grandine e raffiche.

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole, dove le temperature saranno in aumento, con punte di 35 gradi in Sicilia e 38 gradi in Sardegna, per effetto di un rapido rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente, che diverranno mossi o molto mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: l'ex uragano Erin si sta avvicinando! Maltempo e rischio nubifragi in molte zone
    Previsione26 Agosto 2025

    Meteo: l'ex uragano Erin si sta avvicinando! Maltempo e rischio nubifragi in molte zone

    La perturbazione n.5, che raccoglie ciò che rimane dell'ex uragano Erin, tra domani (mercoledì 27) e sabato 30 darà vita a molti temporali.
  • Meteo 26 agosto: qualche temporale. Da mercoledì 27 forte maltempo e caldo intenso
    Previsione26 Agosto 2025

    Meteo 26 agosto: qualche temporale. Da mercoledì 27 forte maltempo e caldo intenso

    Da mercoledì 27 l'ex uragano Erin raggiunge l'Italia sotto forma di ciclone extra tropicale. Forte Scirocco al Sud e maltempo critico al Nord.
  • Meteo: martedì 26 poca instabilità! Da mercoledì 27 forte maltempo al Nord e caldo al Sud
    Previsione25 Agosto 2025

    Meteo: martedì 26 poca instabilità! Da mercoledì 27 forte maltempo al Nord e caldo al Sud

    Il maltempo concede una tregua fino a domani (martedì 26) mentre tra mercoledì 27 e giovedì 28 si avrà il rischio di nubifragi e grandine.
  • Meteo: maltempo in pausa, ma mercoledì 27 arriva l'ex uragano Erin!
    Previsione25 Agosto 2025

    Meteo: maltempo in pausa, ma mercoledì 27 arriva l'ex uragano Erin!

    Inizio di settimana tranquillo dal punto di vista meteo con clima gradevole. Da mercoledì 27 i resti dell'ex uragano Erin raggiungono l'Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
Tendenza26 Agosto 2025
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
La perturbazione n.5, residuo dell'ex uragano Erin, insisterà fino a sabato 30 agosto sull'Italia. Domenica 31 solo un temporaneo miglioramento.
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Tendenza25 Agosto 2025
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Nella parte centrale della settimana l'ex uragano Erin raggiungerà l'Italia innescando un forte maltempo e un nuova fase di caldo anomalo al Sud.
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Tendenza24 Agosto 2025
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Intensa perturbazione da metà settimana con rischio di forti piogge e temporali. Intenso Scirocco al Sud e Isole con picchi di 35 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 26 Agosto ore 14:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154