FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 26 agosto: qualche temporale. Da mercoledì 27 forte maltemp...

Meteo 26 agosto: qualche temporale. Da mercoledì 27 forte maltempo e caldo intenso

Da mercoledì 27 l'ex uragano Erin raggiunge l'Italia sotto forma di ciclone extra tropicale. Forte Scirocco al Sud e maltempo critico al Nord.
Previsione26 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Dopo un inizio di settimana di tregua dal maltempo, con tempo stabile e soltanto qualche temporale pomeridiano in Appennino, tra mercoledì 27 e giovedì 28 l’Italia sarà invece nettamente divisa in due da condizioni meteorologiche entrambe estreme. Le regioni settentrionali saranno investite da un’intensa perturbazione (la nr. 5 del mese), residuo dell’uragano Erin che sta attraversando l’Atlantico, responsabile di una fase di maltempo severo, con forti temporali, nubifragi, possibile grandine e raffiche in grado di dare luogo a criticità.

Negli stessi giorni invece nel resto del Paese si conferma una breve fase di tempo stabile e soleggiato, con forti venti di Scirocco che spingeranno aria molto calda verso il Centro-Sud, con punte massime vicine ai 40 gradi in alcune aree della Sardegna e della Sicilia. Le attuali proiezioni indicano la persistenza dell’instabilità venerdì 29 nelle regioni settentrionali e l’arrivo di temporali anche in parte del Centro, in Sardegna e in Campania.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 26 agosto)

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso al Sud, nelle Isole e tra Liguria e Toscana; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi occidentali; rovesci e temporali in sviluppo nell’Appennino centrale e meridionale, in Puglia e Calabria ionica.

Temperature massime in lieve aumento al Nord-Ovest, in Sardegna e Sicilia, con valori prossimi alla media. Venti in generale di debole intensità.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 agosto

Graduale peggioramento al Nord, con piogge e rovesci fin dal mattino al Nord-Ovest, tra pomeriggio e sera diffusi in quasi tutte le regioni settentrionali, tranne in Emilia Romagna.

Dal pomeriggio piogge e temporali saranno anche di forte intensità su Alpi centro-occidentali, Piemonte e Lombardia, in serata anche in Veneto e Friuli, con locali nubifragi, rischio di grandine e raffiche. Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole, dove le temperature saranno in aumento, con punte di 35 gradi in Sicilia e 38 gradi in Sardegna, per effetto di un rapido rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente, che diverranno mossi o molto mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: l'ex uragano Erin si sta avvicinando! Maltempo e rischio nubifragi in molte zone
    Previsione26 Agosto 2025

    Meteo: l'ex uragano Erin si sta avvicinando! Maltempo e rischio nubifragi in molte zone

    La perturbazione n.5, che raccoglie ciò che rimane dell'ex uragano Erin, tra domani (mercoledì 27) e sabato 30 darà vita a molti temporali.
  • Meteo: ancora qualche ora di tregua. Da mercoledì 27 rischio nubifragi e grandine
    Previsione26 Agosto 2025

    Meteo: ancora qualche ora di tregua. Da mercoledì 27 rischio nubifragi e grandine

    Oggi (martedì 26) tempo perlopiù stabile con qualche episodio pomeridiano al Centro-Sud. Da domani (mercoledì 27) intensa fase di maltempo.
  • Meteo: martedì 26 poca instabilità! Da mercoledì 27 forte maltempo al Nord e caldo al Sud
    Previsione25 Agosto 2025

    Meteo: martedì 26 poca instabilità! Da mercoledì 27 forte maltempo al Nord e caldo al Sud

    Il maltempo concede una tregua fino a domani (martedì 26) mentre tra mercoledì 27 e giovedì 28 si avrà il rischio di nubifragi e grandine.
  • Meteo: maltempo in pausa, ma mercoledì 27 arriva l'ex uragano Erin!
    Previsione25 Agosto 2025

    Meteo: maltempo in pausa, ma mercoledì 27 arriva l'ex uragano Erin!

    Inizio di settimana tranquillo dal punto di vista meteo con clima gradevole. Da mercoledì 27 i resti dell'ex uragano Erin raggiungono l'Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
Tendenza26 Agosto 2025
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
La perturbazione n.5, residuo dell'ex uragano Erin, insisterà fino a sabato 30 agosto sull'Italia. Domenica 31 solo un temporaneo miglioramento.
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Tendenza25 Agosto 2025
Meteo: 28-29 agosto con marcato maltempo e rischio nubifragi. Caldo anomalo al Sud
Nella parte centrale della settimana l'ex uragano Erin raggiungerà l'Italia innescando un forte maltempo e un nuova fase di caldo anomalo al Sud.
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Tendenza24 Agosto 2025
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Intensa perturbazione da metà settimana con rischio di forti piogge e temporali. Intenso Scirocco al Sud e Isole con picchi di 35 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 26 Agosto ore 14:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154