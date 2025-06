Meteo: luglio al via con caldo africano in ulteriore intensificazione! Ecco dove

Nei primi giorni della prossima settimana, che ci condurrà nel mese di luglio, il tempo sarà caratterizzato da condizioni tipicamente estive su tutto il Paese, con la prosecuzione della seconda e intensissima ondata di caldo dell'estate 2025. Dunque temperature sempre molto elevate, sia nelle ore diurne che notturne con le cosiddette notti tropicali (vale a dire temperature mai al di sotto dei 20 gradi, in alcuni casi anche sui 25 gradi).

Andando nel dettaglio, lunedì 30 giugno sarà una giornata soleggiata e calda su quasi tutte le regioni. L’atmosfera risulterà stabile in gran parte del Paese, mentre sulle aree alpine la probabilità di temporali di calore sarà in aumento, specialmente tra il tardo pomeriggio e la sera. Temperature in contenuto rialzo sulle regioni adriatiche.

Martedì, primo giorno di luglio, il caldo potrebbe intensificarsi leggermente sulle regioni centro meridionali e sulle isole. Al Nord il clima sarà afoso con probabilità abbastanza alta di rovesci e temporali sul settore alpino, localmente possibili anche lungo le Prealpi e sulle pianure del Nordovest.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, le alte temperature saranno protagoniste anche nelle due giornate successive. Fino a giovedì 3 non si prevedono perturbazioni e pertanto, fatta eccezione per alcuni temporali sulle aree montuose, il tempo risulterà soleggiato.