Francia, introdotto il divieto di fumo in quasi tutti i luoghi pubblici all’aperto

In Francia è stato introdotto il divieto di fumo in quasi tutti i luoghi pubblici all'aperto. Da quando? Dove? Ecco tutti i dettagli delle nuove regole che dovranno essere rispettate prossimamente sia dai francesi che da tutti i turisti.

Francia, introdotto divieto fumo luoghi all'aperto

Da domenica 29 giugno è entrato in vigore, in tutta la Francia, il divieto di fumare all’aperto dove possono esserci anche dei bambini. Dove non si potrà più fumare? Tra i luoghi coperti dal divieto vi sono:

la spiaggia,

i parchi,

i giardini pubblici.

Il divieto di fumo è esteso anche a una distanza di dieci metri da scuole, impianti sportivi, biblioteche e pensiline dell’autobus.

Il divieto pare non riguardare le sigarette elettroniche, che potranno essere utilizzate ancora nelle arie sopra citate. Oltre a ciò è bene sottolineare che si potrà ancora fumare nei dehors dei locali pubblici.

Come mai? La nuova legge introdotta in Francia sul divieto di fumo in aree pubbliche, anche se all'aperto, ha l'obiettivo di ridurre il fumo passivo nell’aria andando a proteggere soprattutto i bambini oltre che convincere le persone a smettere di fumare. Servirà come deterrente? Occorrerà attendere i prossimi mesi per scoprire se davvero si registrerà un calo di fumatori oppure no.

Le sanzioni pecuniarie: ve ne saranno?

Cosa prevede la legge e quali saranno le sanzioni pecuniarie per chi verrà colto a fumare nelle aree in cui ora vige il divieto come i parchi pubblici o vicino ad una scuola?

Il ministro della Salute francese aveva fatto sapere in precedenza che le persone che violavano la nuova misura sarebbero state sanzionate con una multa di 135 euro, che poteva arrivare fino a 750 euro in casi particolari. Successivamente è stato specificato che in una prima fase si cercherà di essere alquanto tolleranti, proprio per permettere alle persone di cambiare le loro abitudini. I fumatori che non rispetteranno tale divieto di fumare nelle aree pubbliche all'aperto sopra menzionate non verranno inizialmente multati, ma solo ripresi.