FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 20 agosto: forti temporali al Centro-Nord! Attenzione: risc...

Meteo 20 agosto: forti temporali al Centro-Nord! Attenzione: rischio criticità

Oggi (mercoledì 20 agosto) al Nord si avrà un forte maltempo con temporali e rischio nubifragi. Giovedì 21 coinvolte anche le regioni del Centro.
Previsione20 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione20 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’Italia esce, molto gradualmente, dalla quarta estenuante e intensa ondata di calore, dopo aver registrato nuovi record di temperatura assoluta. In questo avvio di settimana, infatti, il clima tropicale degli ultimi 10 giorni si smorza a partire dal Nord e dalla Toscana grazie ad infiltrazioni di aria meno calda atlantica, che favoriscono anche un progressivo incremento dell’instabilità atmosferica, più evidente a partire dalla fine della giornata odierna.

Per contro, al Sud e sulle Isole maggiori, tra mercoledì 20 e giovedì 21 è attesa l’ultima breve “fiammata”, con il termometro temporaneamente oltre 35 gradi e fino a 40 sulla Sicilia orientale. Qui l’interruzione definitiva del gran caldo arriverà nella parte finale della settimana, a carico di una intensa perturbazione atlantica (la n.3 del mese), la cui parte più attiva è attesa sulle regioni centro-settentrionali tra oggi (mercoledì 20) e le prime ore di venerdì 22. Attenzione perché il suo passaggio potrà generare situazioni di criticità, con lo sviluppo di fenomeni meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria, violente grandinate), pertanto sarà bene seguire le allerte emesse dalla Protezione Civile nelle prossime 12-24 ore.

Tra venerdì e sabato 23 la massa d’aria più temperata nord-occidentale alle spalle del fronte si propagherà fino al Meridione, consentendo alle temperature di riportarsi anche qui su valori più in linea con la nostra climatologia. Il miglioramento sarà solo parziale e vi sarà occasione ancora per qualche precipitazione, al Nord come al Sud, ma la tendenza resta ovviamente molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 20 agosto)

Al Nord cielo nuvoloso e tempo molto instabile, con elevato rischio di rovesci temporaleschi sin dalle prime ore del giorno, più frequenti e localmente intensi nella seconda parte del giorno. Al Centro e sulla Sardegna tempo variabile, con annuvolamenti più densi e locali rovesci o temporali nel pomeriggio sulla Toscana centro-settentrionale. In prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Nella notte attenzione al rischio nubifragi su Liguria di levante, Toscana, Emilia, Lombardia e Nord-Est.

Temperature massime in calo al Nord e sull’alta Toscana, in aumento al Sud e sulle Isole: punte fino a 36-37 gradi in Sicilia, fino a 38-40 in Sardegna, complici i tesi venti di Scirocco. Forti raffiche di vento nelle aree temporalesche. Mari: fino a molto mosso il Tirreno occidentale.

Le previsioni meteo per giovedì 21 agosto

Su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di velature e qualche annuvolamento a bassa quota sulla Campania. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove e tempo instabile o perturbato, con elevata probabilità di piogge e rovesci temporaleschi, intervallati da qualche pausa più asciutta. Attenzione al rischio di fenomeni molto intensi, in forma di nubifragi e grandinate: in particolare su Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Marche. Nella notte tendenza ad un esaurimento generale dei fenomeni.

Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, in sensibile aumento al Sud e in Sicilia, dove si supereranno i 35 gradi. Venti sostenuti al Centro-Sud e sui mari, raffiche nei temporali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: giovedì 21 diffuso maltempo e rischio nubifragi. Al Sud caldo estremo
    Previsione20 Agosto 2025

    Meteo: giovedì 21 diffuso maltempo e rischio nubifragi. Al Sud caldo estremo

    La tempesta Lukas insisterà anche domani (giovedì 21) al Nord e parte del Centro con temporali e un sensibile calo termico. Al Sud caldo intenso.
  • Meteo: la tempesta Lukas porta forti temporali e rischio di fenomeni estremi! Le zone interessate
    Previsione20 Agosto 2025

    Meteo: la tempesta Lukas porta forti temporali e rischio di fenomeni estremi! Le zone interessate

    La perturbazione n.3 (tempesta Lukas) porta un forte maltempo al Nord e al Centro tra oggi (mercoledì 20) e giovedì 21 agosto: previsioni meteo.
  • Meteo: 20 agosto con intenso maltempo, rischio nubifragi e grandinate!
    Previsione19 Agosto 2025

    Meteo: 20 agosto con intenso maltempo, rischio nubifragi e grandinate!

    L'ondata di caldo africano si smorza quasi del tutto sull'Italia con ritorno di forte maltempo al Centro-Nord tra mercoledì 20 e giovedì 21.
  • Meteo: violento maltempo in arrivo! Molte zone a rischio nubifragi
    Previsione19 Agosto 2025

    Meteo: violento maltempo in arrivo! Molte zone a rischio nubifragi

    Un'intensa perturbazione (la n.3) sta per raggiungere il Centro-Nord con rischio di fenomeni intenso tra mercoledì 20 e giovedì 21: le previsioni
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Tendenza20 Agosto 2025
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
Tendenza19 Agosto 2025
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
La perturbazione n.3 in arrivo stasera (martedì 19) nella giornata di venerdì 22 si allontanerà lasciando alle sue spalle un clima più fresco.
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2025
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Agosto ore 13:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154