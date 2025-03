Terremoto ai Campi Flegrei di 3.9 oggi, 15 marzo. In molti in strada a Napoli per la forte scossa

La terra torna subito a tremare e a mettere paura ai Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 3.9, avvertita in tutta Napoli. E i timori aumentano dopo quelle di 3.5 della notte e 4.4 di giovedì.

La scossa durante gli sgomberi

Il terremoto, forte e legato al bradisismo, è arrivato alle 13.32 proprio mentre si sta procedendo ai primi sgomberi di abitazioni ritenute non sicure dopo le precedenti scosse (che ne seguono molte altre negli ultimi tempi). In tanti si sono riversati in strada per la paura.

Epicentro a 2,9 chilometri di profondità

La terra ha tremato forte soprattutto a Bagnoli, come in tutta Napoli, e il sisma è stato sentito di nuovo nettamente anche per la scarsa profondità (2,9 chilometri) dell’epicentro, la Solfatara. Il terremoto è stato avvertito anche a Quarto, Qualiano, Villaricca, Melito, Varcaturo.