Terremoto Campi Flegrei, magnitudo 4.4: diversi danni a Bagnoli e Fuorigrotta. Ultime news

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita ai Campi Flegrei (qui alcune immagini). L'evento sismico è avvenuto alle ore 1:25, svegliando letteralmente la popolazione. La magnitudo registrata dall'Osservatorio Vesuviano è di 4.4. L'epicentro è stato segnalato nei Campi Flegrei a una profondità 2.5 km. Diversi i danni segnalati in molte abitazioni. Dopo la scossa di 4.4, uno sciame sismico caratterizzato da diverse scosse ha interessato l'area.

Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4: danni a Bagnoli e Fuorigrotta

La scossa di terremoto si è sentita anche a Napoli. Segnalazioni sono infatti arrivate dal centro storico, Fuorigrotta, Secondigliano e Vomero, ma anche nelle zone limitrofe come Giugliano, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Licola, Varcaturo, Bacoli e Monte di Procida. Tantissime le persone che si sono radunate in strada, molte delle quali hanno passato la notte in macchina.

Un primo bilancio dei danni del terremoto

A seguito della scorsa di terremoto avvenuta questa notte ai Campi Flegrei, vista anche l'entità del sisma caratterizzato da una magnitudo di 4.4, sono partiti i controlli dopo che molti residenti hanno segnalato diversi danni alle loro abitazioni. A Bagnoli un solaio è caduto in Via Cupa Starza. Una persona è stata tratta in salvo. In via Carafa, i vigili del fuoco sono intervenuti per far uscire dalle case alcune persone rimaste bloccate. Lungo la strada numerosi calcinacci. Diversi parabrezza di auto sono stati sfondati. Danni anche al campanile della chiesa di Sant'Anna.

La Protezione civile organizza centri di accoglienza

Intanto si lavora per organizzare centri di accoglienza per le persone che hanno dovuto lasciare la loro casa. La Protezione civile del Comune su Bagnoli e Fuorigrotta ha predisposto dei centri di accoglienza.

Scuole chiuse: ecco dove

Intanto alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole per effettuare i relaitivi controlli: "Siamo riuniti per gestire l'emergenza. Al momento non si segnalano danni o persone ferite nel territorio di Pozzuoli. Stiamo allestendo le aree di attesa al Lungomare Pertini, a Largo del Ricordo (Palazzine), al Parco Urbano di Via Vecchia delle Vigne (C9) e ad Agnano Pisciarelli. A partire dalle prime ore della mattina, i tecnici comunali e quelli di Città Metropolitana procederanno ai controlli in tutte le scuole del territorio. Per consentire verifiche approfondite, le attività didattiche per la giornata di domani saranno sospese". - Fanno sapere dal comune di Pozzuoli.

Anche il comune di Napoli ha deciso di chiudere per giovedì, 13 marzo 2025, le scuole di Bagnoli e Fuorigrotta per effettuare controlli.

Sciame sismico: 20 terremoti dopo la forte scossa

Dall'INGV fanno sapere che a seguito della forte scosa di terremoto avvenuta questa notte, è iniziato uno sciame sismico caratterizzato da ben 20 terremoti: "Dalle ore 01:25 loc. (00:25 UTC) del 13 marzo 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del Comunicato (h. 05:33 loc.) sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md= 4.4±0.3. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno".