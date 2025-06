Le spiagge più belle d’Europa secondo The Telegraph: 5 sono in Italia

Foto da Wikipedia

Le temperature si stanno facendo sempre più calde e con l'innalzarsi delle colonnine di mercurio aumenta anche la voglia di mare. Coloro che stanno programmando le prossime vacanze, potranno scegliere anche tra alcune spiagge italiane particolarmente attraenti. Sono 5 i nostri lidi che il quotidiano britannico The Telegraph ha inserito tra i 40 più belli d'Europa.

Spiagge europee più belle: la classifica di The Telegraph

Come ogni anno un team di esperti del settore travel ha stilato la classifica delle spiagge più belle del continente. Utilizzando i dati a disposizione sulla bellezza dei panorami, la cucina, la qualità della vita e l'atmosfera generale, il gruppo ha redatto una classifica che è stata poi pubblicata nell’articolo "Europe’s 40 greatest beaches" sul quotidiano britannico The Telegraph.

Stando a quanto riportato le nostre spiagge non hanno niente da invidiare a blasonate mete turistiche estere, visto che ben 5 si sono aggiudicate un posto nella classifica. D'altronde non c'è da stupirsi, visto che molti lidi italiani, da nord a sud, hanno più volte e ampiamente dimostrato di avere tutti gli "ingredienti" per conquistare anche i turisti più esigenti.

Mare cristallino, pinete profumate e baie silenziose sono le caratteristiche di molte spiagge italiane che hanno già ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu 2025 e la classifica di The Telegraph non fa altro che confermare il fatto che nel nostro Paese ci sono alcune delle località più incantevoli al mondo.

The Telegraph premia 5 spiagge italiane

La bellezza dei lidi italiani è una caratteristiche che accomuna Nord e Sud, almeno stando alla classifica The Telegraph che ha premiato 5 spiagge situate in regioni diverse, ma unite da un incredibile fascino.

Dal fascino selvaggio del Salento alla grazia ligure di Sestri Levante, passando per le meraviglie naturali della Sicilia, della Toscana e del Veneto, il nostro Paese sembra avere davvero tutte le caratteristiche per far innamorare i turisti anglosassoni (e non solo loro). Le 5 spiagge che hanno conquistato il cuore degli esperti Uk sono la Baia del Silenzio in Liguria, Porto Selvaggio in Puglia, Collelungo in Toscana, Calamosche in Sicilia e Alberoni in Veneto.

Nella descrizione che accompagna il lido ligure della Baia del Silenzio si legge "questa mezzaluna di sabbia grigia è incorniciata dalle graziose case color ocra", mentre la spiaggia pugliese è stata presentata come "La penisola salentina, il tacco dello stivale italiano, vanta uno dei mari più limpidi e spiagge più spettacolari d'Italia. La riserva naturale di Porto Selvaggio è una delle più suggestive. Un'ampia baia di un blu intenso, incorniciata da una profumata macchia di ginepri, lentischi e pini d'Aleppo, è un vero paradiso per gli amanti delle spiagge selvagge: incantevole come un'isola deserta".

Parole di elogio anche per il lido di Collelungo in Toscana, che gli esperti hanno definito "una lunga distesa di sabbia chiara si affaccia su un mare limpido che riflette il cielo azzurro e si perde verso l’orizzonte senza interruzioni".

La descrizione che accompagna la scelta di Calamosche in Sicilia, punta invece il dito sulla "sabbia dorata e finissima della caletta protetta da due promontori rocciosi che la riparano dai venti e creano un’acqua tranquilla, limpida e di un colore che va dal turchese al blu profondo".

Ultima, ma non certo per bellezza, spiaggia italiana ad essersi guadagnata un posto in questa classifica è stata Alberoni in Veneto. A colpire gli esperti tanto da decidere di inserire questa oasi Wwf nell'elenco, sono state le sue caratteristiche dune sabbiose e le immense pinete, che creano un rifugio di pace e biodiversità. Il carattere selvaggio e tranquillo che distingue Alberoni è completamente diverso da quello che anima l'atmosfera di altre spiagge più affollate e mondane del Lido, ma capace di regalare a chi sceglie di trascorrere qui qualche giorno un'esperienza a stretto contatto con la natura.

La classifica completa The Telegraph

Oltre alle 5 spiagge italiane, le altre nazioni europee a conquistare un posto nell'elenco The Telegraph sono state la Francia e la Spagna (7 spiagge ciascuna), il Portogallo e la Spagna (5 lidi ciascuno, come l'Italia), la Croazia (3 lidi) e altri Paesi.

Ecco tutto l'elenco delle spiagge più belle d'Europa per The Telegraph, diviso per nazioni:

Italia

Baia del Silenzio, Sestri Levante, Liguria

Collelungo, Alberese, Toscana

Calamosche, Vendicari, Sicilia

Porto Selvaggio, Nardò, Puglia

Alberoni, Venezia, Veneto

Spagna

Bolonia, Andalusia

Praia de Rodas, Illas Cíes, Galizia

La Concha, San Sebastian

Playa de Poo, Asturie

Praia As Catedrais, Galizia

Platja de Treumal, Catalogna

Platja de Formentor, Maiorca

Grecia

Xerocambos, Creta

Saria, Karpathos

Seychelles, Ikaria

Voidokilia, Messenia

Fteri, Cefalonia

Portogallo

Porto Santo

Spiaggia di Adraga, Sintra

Praia Fluvial de Monsaraz, Alentejo

Praia do Barril, Algarve

Praia do Cabedelo, Viana do Castelo

Francia

Plage du Coz-Pors, Bretagna

Calanque de Figuerolles, Costa Azzurra

Spiaggia di Wissant, Alta Francia

Plage de Gatseau, Île d'Oléron, Nuova Aquitania

Spiaggia di Roccapina, Corsica

Dune du Pilat, Nuova Aquitania

Spiaggia delle Fosses, Costa Azzurra

Croazia

Zlatni Rat, Bol, Brač

Punta Rata, Brela

Spiaggia Sahara, Rab

Altri Paesi