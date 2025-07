Città low cost dove andare in vacanza: le 10 mete europee più economiche da visitare

La capitale della Lettonia, Riga.

Le vacanze sono ormai alle porte, e sono molti gli italiani alla ricerca di una meta economica dove trascorrere qualche giorno d'agosto senza prosciugare il conto in banca. Ma quali sono le città low cost che permettono di unire relax, divertimento e risparmio? Ecco alcune possibili destinazioni da includere per programma vacanze estive 2025.

Vacanze low cost 2025: le città europee più economiche

Negli ultimi anni, i costi delle vacanze sono aumentati notevolmente. Tuttavia, alcune città europee continuano a garantire esperienze capaci di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo, con proposte turistiche in grado di mixare storia, cultura e intrattenimento.

A stilare una classifica delle mete europee più economiche ci ha pensato il gruppo britannico Post Office Travel Money, che ha realizzato il report “City Costs Barometer” dove analizza i prezzi per soggiorni brevi in ​​38 città europee.

L'indagine annuale si propone di individuare le località perfette per chi cerca una vacanza economica, confrontando tra loro 12 spese turistiche comuni, tra cui bevande, alloggio, ristoranti, trasporti pubblici e attrazioni.

La top ten delle città perfette per una vacanza low cost

A guadagnare il podio come "città più economica 2025" è stata Riga, in Lettonia. Qui musei, gallerie e attrazioni storiche hanno prezzi decisamente più bassi rispetto ad altre città, anche se vi sono alcune attività non proprio a buon mercato. Prendere un caffè in un bar a Riga, per esempio, costa mediamente 3,26 euro, mentre per gustare una bottiglia da 330 ml di birra locale bisogna sborsare 4,08 euro.

Anche una cena al ristorante per 2 persone rischia di incidere molto sul costo della vacanza, visto che il prezzo si aggira sui 77 euro. Ciononostante riesce a confermarsi la città europea più economica, anche grazie al prezzo dei biglietti dei musei e delle visite turistiche che contribuiscono ad abbassare notevolmente la spesa media. La Lituania conquista il secondo posto con la capitale Vilnius.

Anche la Polonia si conferma una meta ideale per una vacanza a basso costo, con ben tre città nella top ten. Oltre a Varsavia (3°), spiccano Danzica (7°) e Cracovia (8°). Al quarto posto troviamo Podgorica, in Montenegro, mentre il quinto posto spetta a Lisbona, in Portogallo.

La Francia riesce a conquistare la sesta posizione con Lille, mentre il Portogallo raddoppia e guadagna anche il nono posto con Porto. A chiudere la classifica top ten c'è infine Zagabria, in Croazia.

Ecco la classifica completa:

Riga, Lettonia Vilnius, Lituania Varsavia, Polonia Podgorica, Montenegro Lisbona, Portogallo Lille, Francia Danzica, Polonia Cracovia, Polonia Porto, Portogallo Zagabria, Croazia

In generale le città dell'Europa orientale si confermano più economiche, rispetto a quelle della zona occidentale, con ben 7 città su 10 in classifica. Nessuna città italiana è presente nel report sulle mete europee più economiche estate 2025 redatto da Post Office Travel Money.