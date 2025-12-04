Trentino natalizio: date e mete imperdibili dei mercatini 2025

Nel cuore dell’inverno, il Trentino Alto Adige si trasforma in uno dei luoghi più affascinanti per vivere la magia del Natale. Tra cime innevate e paesini dal fascino antico, l’atmosfera delle feste prende vita attraverso mercatini ricchi di luci, profumi e tradizioni.

Chi desidera respirare un’autentica aria natalizia senza lasciare l’Italia troverà in questa regione alcune delle esperienze più incantevoli: piccoli centri da esplorare, artigianato tipico e paesaggi montani che rendono ogni visita un momento speciale.

Bolzano conserva il titolo di mercatino natalizio più storico d’Italia. Dal 28 novembre al 6 gennaio la città si illumina grazie alle caratteristiche casette di legno del Christkindlmarkt e al grande albero di Natale di piazza Walther, che sfiora i venti metri di altezza. Circa settanta espositori selezionati propongono articoli artigianali, candele, specialità gastronomiche tirolesi e oggetti della tradizione locale.

Il 6 dicembre, nel pomeriggio, San Nicolò attraverserà il mercatino tra le 15 e le 17 salutando visitatori e bambini. A seguire arriveranno i Krampus, figure mitiche dal volto animalesco che, attraverso coreografie e movimenti minacciosi, rievocano antichi racconti popolari.

Il programma collaterale è ricco: concerti dell’Avvento, spettacoli di burattini, laboratori per i più piccoli, letture di fiabe, iniziative dedicate alla scrittura augurale, un mercatino sostenibile e, nei fine settimana, il mercatino di Laives, a pochi chilometri dal capoluogo.

Merano, altra tappa imprescindibile per chi ama il clima natalizio altoatesino, ospiterà i suoi mercatini nello stesso periodo, dal 28 novembre al 6 gennaio, distribuiti in vari punti della cittadina. Le tipiche baite in legno costeggeranno la passeggiata sul Lungopassirio, mentre presso l’infopoint sarà in vendita uno speciale calendario dell’Avvento, “Meranox58chocolate”, assemblato interamente a mano e riempito con 24 cioccolatini creati in esclusiva dal maestro cioccolatiere René Romen.

A Vipiteno, infine, il mercatino sarà visitabile dal 27 novembre al 6 gennaio ai piedi della Torre delle Dodici, simbolo della cittadina. Le bancarelle in legno verranno distribuite lungo il centro storico, creando un percorso immerso nella tradizione locale. Qui l’artigianato è protagonista assoluto: dalle creazioni in vetro dipinte a mano ai copricuscini tirolesi, fino al piccolo elfo delle Alpi, portafortuna tipico del luogo.

Il mercatino di Natale a Brunico e Trento

A Trento il clima natalizio è ufficialmente iniziato il 21 novembre, data che ha segnato l’apertura di uno dei mercatini più vasti e apprezzati d’Italia, visitabile fino al 6 gennaio. Le tipiche casette in legno popolano piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, creando un percorso ricco di addobbi, prodotti artigianali e profumi di vin brulé. Da quasi trent’anni questo appuntamento trasforma il capoluogo trentino in una vera e propria “Città del Natale”, richiamando visitatori da ogni parte del mondo grazie all’attenzione alla sostenibilità, alla qualità dell’offerta e al forte legame con i produttori del territorio.

Dal 28 novembre al 6 gennaio anche Brunico veste i colori delle feste. Le vie del centro storico si riempiono di luci e chalet in legno, incorniciate dalle cime del Plan de Corones. Il mercatino si estende tra via Bastioni, piazza Paul Tschurtschenthaler e via Ragen di Sopra, dove si concentrano stand dedicati all’artigianato locale, alle tradizioni alpine e alle specialità culinarie.