FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Santa Claus Express: da dove parte il treno notturno per la casa ...

Santa Claus Express: da dove parte il treno notturno per la casa di Babbo Natale, prezzi e fermate

Il Santa Claus Express è il treno notturno che collega Helsinki a Rovaniemi: ecco tariffe, percorsi e soste lungo l’itinerario.
Viaggi28 Novembre 2025 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Viaggi28 Novembre 2025 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

Il famoso treno notturno finlandese a doppio piano, il Santa Claus Express, accompagna i viaggiatori da Helsinki fino all’estremo nord del Paese, regalando un’esperienza immersiva tra ghiacci e foreste.

Una delle mete più attese lungo il percorso è Rovaniemi, cittadina rinomata in tutto il mondo per essere il villaggio simbolo di Babbo Natale e attrazione prediletta per famiglie e curiosi. L’itinerario permette di osservare panorami innevati e piccoli centri abitati che ricordano le atmosfere delle fiabe nordiche.

Santa Claus Express, da dove parte il treno notturno per la casa di Babbo Natale

Nel periodo natalizio la Lapponia diventa una delle mete più amate al mondo: viaggiatori di ogni provenienza raggiungono queste regioni remote per immergersi nell’incanto dell’inverno artico. In questa parte estrema della Finlandia il ciclo del sole è unico: durante l’estate resta alto nel cielo per settimane, mentre nei mesi più freddi scompare per lunghi periodi, regalando giornate fatte di penombra e luci suggestive.

Tra le attrazioni più celebri spicca il Santa Claus Village, il villaggio dedicato a Babbo Natale, un luogo capace di conquistare adulti e bambini con la sua atmosfera fiabesca.

Per rendere più semplice il viaggio verso questa destinazione speciale, è attivo un collegamento ferroviario notturno pensato proprio per chi vuole raggiungere la “casa” di Babbo Natale. Il villaggio di Rovaniemi, dove sorge il villaggio, è inoltre un punto privilegiato per osservare l’aurora boreale, uno spettacolo naturale raro e indimenticabile.

Il Santa Claus Express collega il sud del Paese con le regioni artiche, partendo da Helsinki e fermando in diverse località come Tikkurila, Tampere, Seinäjoki, Lapua, Kauhava, Jakobstad-Pedersöre, Kokkola, Kannus, Ylivieska, Oulainen, Vihanti, Ruukki, Kempele, Oulu, Kemi, Tervola e Muurola.

Oltre a questo itinerario, esiste una seconda linea che continua ancora più a nord fino a Kemijärvi. Sono previste due partenze notturne: una alle 23:13 con arrivo l’indomani alle 11:03, e una più anticipata alle 19:29 che giunge a destinazione alle 7:20.

I prezzi dei biglietti e dove prenotare

I biglietti per questa linea ferroviaria possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di VR, la compagnia nazionale finlandese. La tariffa più economica parte da 29 euro, mentre una cuccetta in carrozza letto richiede almeno 49 euro; scegliendo una cabina dotata di servizi privati, il costo sale a circa 74 euro.

I prezzi si riferiscono all’intero scompartimento e variano in base al periodo scelto e alla tempestività della prenotazione. Sul treno notturno è disponibile anche un vagone ristorante, ideale per consumare un pasto durante il tragitto.

La percorrenza tra Helsinki e Rovaniemi richiede circa dodici ore, un tempo perfetto per rilassarsi e godersi il viaggio. In alternativa, la stessa tratta può essere effettuata in aereo, sebbene con costi generalmente superiori, oppure in auto, con una soluzione meno ecologica.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Mercatini di Natale 2025: quali visitare nei prossimi fine settimana
    Viaggi28 Novembre 2025

    Mercatini di Natale 2025: quali visitare nei prossimi fine settimana

    In Italia la magia dei mercatini di Natale è più viva che mai: ecco quali visitare nei prossimi fine settimana.
  • Sciopero generale 27 e 28 novembre, i trasporti: orari dello stop e fasce garantite
    Viaggi27 Novembre 2025

    Sciopero generale 27 e 28 novembre, i trasporti: orari dello stop e fasce garantite

    Indetto nuovo sciopero nazionale trasporti per il 27 e il 28 novembre 2025. A fermarsi saranno treni, tram, bus e metro. Ecco tutti gli orari
  • Cosa fare per l'Immacolata 2025: tre giorni di festa per godersi al meglio una mini vacanza
    Viaggi27 Novembre 2025

    Cosa fare per l'Immacolata 2025: tre giorni di festa per godersi al meglio una mini vacanza

    Il lungo weekend dell'Immacolata offre la possibilità di una mini vacanza: molte le destinazioni italiane e europee per il ponte dell'8 dicembre.
  • La cascata “segreta” vicino a Udine: un paesaggio che ricorda l’Islanda
    Viaggi25 Novembre 2025

    La cascata “segreta” vicino a Udine: un paesaggio che ricorda l’Islanda

    C'è una cascata “segreta” vicino a Udine circondata da uno spettacolare paesaggio che ricorda l’Islanda. Ecco quale è, come raggiungerla.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
Tendenza28 Novembre 2025
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Tendenza27 Novembre 2025
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Novembre ore 13:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154