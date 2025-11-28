Santa Claus Express: da dove parte il treno notturno per la casa di Babbo Natale, prezzi e fermate

Il famoso treno notturno finlandese a doppio piano, il Santa Claus Express, accompagna i viaggiatori da Helsinki fino all’estremo nord del Paese, regalando un’esperienza immersiva tra ghiacci e foreste.

Una delle mete più attese lungo il percorso è Rovaniemi, cittadina rinomata in tutto il mondo per essere il villaggio simbolo di Babbo Natale e attrazione prediletta per famiglie e curiosi. L’itinerario permette di osservare panorami innevati e piccoli centri abitati che ricordano le atmosfere delle fiabe nordiche.

Santa Claus Express, da dove parte il treno notturno per la casa di Babbo Natale

Nel periodo natalizio la Lapponia diventa una delle mete più amate al mondo: viaggiatori di ogni provenienza raggiungono queste regioni remote per immergersi nell’incanto dell’inverno artico. In questa parte estrema della Finlandia il ciclo del sole è unico: durante l’estate resta alto nel cielo per settimane, mentre nei mesi più freddi scompare per lunghi periodi, regalando giornate fatte di penombra e luci suggestive.

Tra le attrazioni più celebri spicca il Santa Claus Village, il villaggio dedicato a Babbo Natale, un luogo capace di conquistare adulti e bambini con la sua atmosfera fiabesca.

Per rendere più semplice il viaggio verso questa destinazione speciale, è attivo un collegamento ferroviario notturno pensato proprio per chi vuole raggiungere la “casa” di Babbo Natale. Il villaggio di Rovaniemi, dove sorge il villaggio, è inoltre un punto privilegiato per osservare l’aurora boreale, uno spettacolo naturale raro e indimenticabile.

Il Santa Claus Express collega il sud del Paese con le regioni artiche, partendo da Helsinki e fermando in diverse località come Tikkurila, Tampere, Seinäjoki, Lapua, Kauhava, Jakobstad-Pedersöre, Kokkola, Kannus, Ylivieska, Oulainen, Vihanti, Ruukki, Kempele, Oulu, Kemi, Tervola e Muurola.

Oltre a questo itinerario, esiste una seconda linea che continua ancora più a nord fino a Kemijärvi. Sono previste due partenze notturne: una alle 23:13 con arrivo l’indomani alle 11:03, e una più anticipata alle 19:29 che giunge a destinazione alle 7:20.

I prezzi dei biglietti e dove prenotare

I biglietti per questa linea ferroviaria possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di VR, la compagnia nazionale finlandese. La tariffa più economica parte da 29 euro, mentre una cuccetta in carrozza letto richiede almeno 49 euro; scegliendo una cabina dotata di servizi privati, il costo sale a circa 74 euro.

I prezzi si riferiscono all’intero scompartimento e variano in base al periodo scelto e alla tempestività della prenotazione. Sul treno notturno è disponibile anche un vagone ristorante, ideale per consumare un pasto durante il tragitto.

La percorrenza tra Helsinki e Rovaniemi richiede circa dodici ore, un tempo perfetto per rilassarsi e godersi il viaggio. In alternativa, la stessa tratta può essere effettuata in aereo, sebbene con costi generalmente superiori, oppure in auto, con una soluzione meno ecologica.