Le strade più belle d'Europa e del mondo: nella top 10 del 2025 c'è anche un'italiana al sesto posto

Time Out ha stilato la lista delle strade più belle d'Europa e del mondo. Tra le vie figura anche un indirizzo italiano: ecco quale.
Viaggi25 Novembre 2025 - ore 17:24 - Redatto da Meteo.it
Le vie urbane sono molto più che semplici collegamenti: racchiudono il carattere di una città, ne esprimono lo stile, il dinamismo e l’essenza. Con questa visione, Time Out ha diffuso una nuova graduatoria dedicata alle strade più affascinanti del pianeta e del continente europeo.

La selezione si basa su criteri come atmosfera, qualità architettonica e valore dell’esperienza per chi le percorre. L’obiettivo è individuare quei luoghi capaci di raccontare, da soli, lo spirito di un territorio. Tra i viali e le vie premiate figura anche un indirizzo italiano di grande prestigio: ecco quale.

Quali sono le strade più belle d'Europa e del mondo? La classifica

In cima alla graduatoria globale di quest’anno si colloca Rua do Senado, nel cuore di Rio de Janeiro, decretata la strada più interessante al mondo. Al secondo posto troviamo Orange Street, a Osaka, vivace polo della moda e dello streetwear giapponese.

Completa il podio Rua do Bonjardim, a Porto, che risulta così la prima classificata in Europa. Questa via portoghese, ricca di locali e attività commerciali, è considerata un punto strategico per raggiungere mete celebri come il Mercato di Bolhão e l’Avenida dos Aliados.

Al secondo posto europeo e settimo a livello mondiale spicca una via berlinese affacciata sul canale del quartiere Reuterkiez. Si tratta di Maybachufer, celebre per ospitare il vivace Neuköllner Wochenmarkt, noto per le sue specialità gastronomiche.

A chiudere la top 3 europea è la città di Salonicco. Il riconoscimento va a via Olympou, una zona animata da taverne tradizionali, bistrot e negozi dallo stile retrò. L’area è apprezzata anche per la presenza di numerosi bar e piccoli esercizi artigianali.

La graduatoria è stata stilata valutando numerosi aspetti, soprattutto l’energia e la dinamicità dei quartieri analizzati. Come sottolineato dalla direttrice Grace Beard a CNN Travel, la varietà di negozi, locali e opportunità di svago ha avuto un peso determinante nel definire le posizioni. Un ruolo importante lo ha giocato anche l’aspetto architettonico complessivo delle strade prese in esame.

Via Panisperna è la strada più bella italiana

L’unica strada italiana inserita nella lista si trova nel cuore del rione Monti, a Roma, è Via Panisperna. L’origine del suo nome non è del tutto certa e si presta a diverse interpretazioni. Alcuni lo fanno risalire alle famiglie Pane e Perna, un tempo residenti nella zona, altri collegano la denominazione alla tradizione dei frati della basilica di San Lorenzo, che distribuivano ai bisognosi “pane e perna”, cioè pane e prosciutto.

La via prende comunque il nome dall’antica chiesa di San Lorenzo in Panisperna, legata al luogo del martirio del santo. Oltre a questo edificio religioso, la strada ospita anche Palazzo Cimarra e Palazzo Falletti di Villafalletto, eleganti costruzioni del Settecento. Completano il quadro la chiesa di San Bernardino da Siena e Villa Aldobrandini, nota per le sue collezioni artistiche.

Via Panisperna è divenuta celebre in tempi recenti per essere stata punto di ritrovo del gruppo di giovani fisici guidati da Enrico Fermi negli anni Trenta. Oggi, al civico 89, ha sede il Museo Enrico Fermi, all’interno dell’ex Regio Istituto di Fisica.

