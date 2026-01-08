Aurora boreale su rotaia: debutta il treno notturno panoramico sotto le luci del Nord

Inseguire l’aurora boreale rappresenta un viaggio indimenticabile da vivere almeno una volta nella vita. In Norvegia questo fenomeno naturale attira ogni anno un numero crescente di visitatori provenienti da tutto il mondo. Proprio per rispondere a questa forte domanda turistica, il Paese ha potenziato in modo significativo i collegamenti notturni.

Dalla celebre tratta ferroviaria che unisce Oslo a Bergen, fino alle suggestive corse panoramiche della Flåm Railway, le opzioni di viaggio sono numerose. Tra le esperienze più affascinanti spicca il Northern Lights Train, pensato appositamente per l’osservazione dell’aurora.

Aurora boreale su rotaia, arriva il treno panoramico notturno

Il progetto Midnight Aurora Route nasce per offrire un punto di osservazione privilegiato dei cieli artici norvegesi, studiato nei minimi dettagli per facilitare la visione dell’aurora boreale. I convogli saranno dotati di carrozze con ampie superfici vetrate sul tetto e sedute reclinabili, pensate per permettere ai passeggeri di guardare comodamente verso l’alto. L’illuminazione interna sarà ridotta al minimo, così da evitare riflessi sui vetri e garantire una visione più nitida del cielo notturno.

https://t.co/8SdmDiwz1g



Aurora Express 🚆✨ Panoramic Train Journey Through Norway’s Arctic Circle | Northern Lights



Experience a breathtaking panoramic train journey through Norway’s Arctic Circle, where passengers witness the magical aurora borealis dancing across the night… pic.twitter.com/XXBOPibR5J — Business Compass LLC (@businesscompass) December 22, 2025

Questo accorgimento è fondamentale, poiché la luce artificiale può compromettere l’esperienza di osservazione. A bordo saranno presenti sistemi informatici in grado di fornire dati in tempo reale sull’attività geomagnetica e sulle condizioni meteorologiche esterne.

In questo modo i viaggiatori potranno sapere costantemente se le condizioni sono favorevoli. Il treno utilizzerà in larga parte energia rinnovabile proveniente da impianti idroelettrici ed eolici, limitando l’impatto ambientale.

Le emissioni ridotte rappresentano un aspetto centrale del progetto, pensato per tutelare un ambiente naturale particolarmente delicato. Naturalmente le carrozze saranno dotate di riscaldamento e climatizzazione per garantire il massimo comfort. L’iniziativa è firmata da Vygruppen, la compagnia ferroviaria statale norvegese.

L’entrata in servizio potrebbe avvenire già entro l’anno. Attualmente sono già operativi treni panoramici che partono da Narvik. Il percorso attraversa le aree di Ofoten, Bjornfjell e Katterat, regalando panorami spettacolari lungo il tragitto.

I prezzi

Il costo dell’esperienza è fissato a 1.495 corone norvegesi a persona, pari a circa 127 euro. La tariffa comprende il viaggio in treno insieme ad alcuni servizi aggiuntivi pensati per i passeggeri. Durante il percorso è prevista la presenza di una guida dedicata che accompagna i partecipanti.

A bordo vengono inoltre servite bevande calde abbinate a piccoli snack. L’offerta è studiata per rendere il viaggio confortevole e coinvolgente. Tuttavia il prezzo attuale potrebbe subire un aumento, soprattutto quando entrerà in funzione il convoglio dotato di carrozze con tetto panoramico in vetro. La configurazione promette un’esperienza ancora più esclusiva ma è possibile che il costo finale venga rivisto al rialzo.