Le 10 esperienze imperdibili nel mondo per il 2026 secondo Time Out

Quali sono le 10 esperienza imperdibili nel mondo per il 2026 secondo il Time Out? Tra festival, eventi artistici o naturali e treni che partono per viaggi da cogliere al volo, la lista - con ben ventisei eventi mozzafiato - pare davvero interessante e ce ne è per tutti i gusti e per tutte le età. Quali avventure vivere almeno una volta nella vita? Da Parigi a Chicago, passando per l'Australia, ecco alcuni consigli utili per vivere appieno i prossimi trecentosessantacinque giorni.

Quali sono le 10 esperienze imperdibili nel mondo per il 2026? L'elenco

Tra le 10 esperienze imperdibili nel mondo per il 2026, al primo posto, c'è sicuramente la visita alla caverna artistica di Pont Neuf a Parigi. La città francese è sicuramente tra le mete dei sogni di tante persone e non può essere visitata solo una volta nella vita perché offre numerose avventure ed esperienze legate al mondo dell'arte, dell'architettura, della musica e non solo. Proprio nel 2026, però, sarà interessante recarsi a Parigi perché Pont Neuf, il ponte più antico della città dell'amore, si trasformerà in un’installazione artistica immersiva. Come? Ebbene l'artista JR ha creato una struttura che simula una caverna sospesa tra cielo e fiume.

Seconda tappa? Occorre spostarsi da Parigi ed approdare sulla penisola di Snaefellsnes, in Islanda. Per quale evento? Per l’osservazione dell’eclissi solare totale e non solo. E' stato organizzato un intero festival di musica, arte e scienza. Quando? Dal 12 al 15 agosto 2026. Artisti internazionali e scienziati stanno collaborando per creare installazioni, giochi di luce e colori.

Un'altra esperienza da fare nel 2026 si trova a Città del Messico presso il nuovo Museo Casa Kahlo per scoprire un lato inedito della vita di Frida Kahlo. Gli amanti dell'avventura e del brivido invece posso volare in Australia e provare, presso il Lamington National Park, uno dei quaranta percorsi tra gli alberi e zip-line da mozzare il fiato. L'importante è essere temerari e non deboli di cuore!

Eventi diversi? Chi non ama l'arte e le varie installazioni, chi non vuole immergersi nella natura e provare brividi forti, può, sempre nel 2026 andare in Thailandia per la prima edizione asiatica del Tomorrowland, un festival molto noto per la musica elettronica.

Nella top ten di Time Out fra le dieci esperienze imperdibili nel mondo compaiono: l'attraversamento delle Rocky Mountains con una vista panoramica da far invidia a chiunque grazie a carrozza panoramiche ad hoc con spazi eleganti e confortevoli per osservare montagne, laghi e foreste; nuotare con i capodogli a Dominica tra le acque cristalline dei Caraibi; ma anche recarsi a Chicago dove The Hand & The Eye ha trasformato una storica dimora in un’esperienza teatrale immersiva, con stanze segrete, illusioni e performance interattive.

A concludere la top ten vi sono: il nuovo percorso pedonale King Charles III Coastal Path nel Regno Unito e l'installazione dell'artista James Turrell a Aarhus, Danimarca.

Gli eventi fuori dalla top ten: altre idee tra le 10 esperienze imperdibili nel mondo?

Fuori dalla top ten, ma nell'elenco delle 26 esperienze imperdibili nel mondo vi sono altre cose da fare molto importanti, divertenti e capaci di far provare forti emozioni oltre che allargare il bagaglio culturale. Un esempio? Andare in Egitto per un tour in bici o in barca del Nilo. Chi ama la lettura può recarsi nella capitale mondiale del libro in Marocco e perdersi in mille avventure da scorrere con gli occhi e vivere tra le pagine di un buon romanzo. Poi? Ci si sposta dal Giappone all'Australia per approdare fino in Brasile o in Corea del Sud o addirittura in America e più precisamente a Los Angeles per visitare il Lucas Museum of Narrative Art.

Da visitare sono anche i nuovi mega musei di Abu Dhabi o i taxi volanti a Dubai, ma anche visitare l'UBS Digital Art Museum, il più grande museo dedicato all'arte immersiva in Europa, ad Amburgo.