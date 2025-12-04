FacebookInstagramXWhatsApp

Voli a lungo raggio: come risparmiare in modo efficace

Risparmiare sui voli non è questione di fortuna, ma anche di trovare il momento giusto e usare i giusti strumenti. Ecco alcuni consigli pratici.
Viaggi4 Dicembre 2025 - ore 10:03 - Redatto da Meteo.it
Stai pensando di prenotare un volo? Allora risparmiare durante la prenotazione dei voli non è semplicemente una questione di fortuna, visto che esistono degli strumenti semplicissimi per ridurre il costo del biglietto aereo. Secondo le tendenze del settore basterà seguire qualche piccolo accorgimento per risparmiare a volte anche il 50% del costo del biglietto. Ecco qualche semplice consiglio!

Come risparmiare sulla prenotazione dei voli

Prima di prenotare un volo a lungo raggio è consigliabile pianificare il viaggio con largo anticipo monitorando costantemente l'andamento dei prezzi del biglietto aereo. Naturalmente le tempistiche variano a seconda della destinazione scelta: in caso di voli nazionali basterà da 1 a 3 mesi, mentre per voli internazionali si arriva anche dai 3 ai 6 mesi.

Attenzione: in caso di voli per periodo festivi ed alta stagione è consigliato prenotare anche 9 mesi prima, anche se a volte prenotare con larghissimo anticipo può rivelarsi controproducente visto che in diverse occasioni le tariffe calano a pochi giorni dalla partenza.

Da non sottovalutare poi è il giorno in cui acquistare il volo, visto che alcuni analisi del settore hanno evidenziato come il martedì è il giorno della settimana favorevole insieme alla domenica. Un altro consiglio per risparmiare sui voli è quello di essere flessibili sugli orari e data di partenza, visto che generalmente i voli del mattino o della tarda serata costano sempre di meno.

Voli a lungo raggio e non: come trovare un prezzo low cost

Se stai pensando di prenotare un volo ti consigliamo di controllare anche il sito internet delle compagnie visto che spesso sono proposte offerte periodiche o semplici promozioni annunciate tramite i social o posta elettronica.

Durante la ricerca del volo è consigliabile anche navigare in incognito oppure in modalità VPN per evitare sovrapprezzi e accedere a un confronto dei prezzi di altri Paesi. In caso di volo con scalo il prezzo si riduce drasticamente restando, ancora oggi, una delle scelte più conveniente se si vuole risparmiare.

Tra i consigli per risparmiare anche quello di controllare aeroporti alternativi: per esempio chi vola da Roma potrà confrontare i prezzi da Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Un'altra strategia è quella di combinare compagnie di volo differenti sul volo di andata e ritorno in modo da avere una tariffa più bassa.

Infine anche la possibilità di acquistare biglietti "open jaw", ossia che permettono di atterrare in una città e ripartire da un’altra sono in tantissimi casi più economici dei voli standard. Seguendo questi semplici consigli sarà possibile ridurre il costo di un biglietto aereo anche se ulteriori accorgimenti riguardano il bagaglio a mano, il check in online e la prenotazione anticipata di servizi extra come il parcheggio aeroportuale.

