C’è un fascino unico che avvolge i mercatini di Natale: un’atmosfera serena, quasi sospesa, che ricorda l’attesa calorosa delle feste. Camminare tra le bancarelle in legno permette di staccare dalla routine, lasciandosi catturare da luci, addobbi e idee regalo, magari riscaldati da una tazza di cioccolata fumante o da un profumato vin brulé.

Oggi non serve andare lontano per vivere questa magia, perché quasi ogni città e ogni piccolo centro italiano propone il suo mercatino, rendendo l’esperienza accessibile e diffusa in tutto il Paese.

Mercatini di Natale 2025, quali visitare nei prossimi fine settimana

Gubbio a Natale diventa un vero scenario da fiaba: oltre al celebre albero luminoso sul monte Ingino, che illumina l’intera vallata, la città si anima con mercatini ricchi di colori, profumi e tradizioni. In piazza Grande prende vita una manifestazione dedicata all’artigianato creativo, dove curiosare tra manufatti originali e gustare specialità locali diventa un piacere irresistibile.

Le vie del centro, decorate con luminarie scenografiche, guidano i visitatori attraverso angoli suggestivi e momenti di festa. Nel complesso di San Francesco apre la casa di Babbo Natale con attività e laboratori per i più piccoli, mentre nella zona del Teatro Romano il Christmas Village propone giostre, spettacoli ed un trenino panoramico.

Dal 28 novembre al 6 gennaio tornano anche i 5 Mercatini Originali dell’Alto Adige, con Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico, perfetti da scoprire nei weekend, magari abbinando la visita a una giornata sulle piste innevate. A Bressanone è imperdibile OOPS. Light & Music Show for UNICEF, un’installazione fatta di luci e musica che animerà il cortile dell’Hofburg grazie all’estro di Giorgio Moroder.

Fino al 6 gennaio anche Arezzo Città del Natale accoglie i visitatori con i mercatini di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento, mentre il Prato si trasforma in un villaggio natalizio ricco di street food, artigianato e idee regalo, aperto ogni fine settimana. In Piazza Grande il Villaggio Tirolese porta l’atmosfera del Nord Europa con espositori provenienti da Tirolo, Austria e Germania e con piccole baite dove assaggiare sapori autentici.

Il mercatino natalizio a Firenze e a Vipiteno

Anche Firenze durante il periodo natalizio si illumina di una magia particolare, soprattutto grazie al tradizionale mercato che prende vita in una delle sue piazze simbolo. Il Weihnachtsmarkt di piazza Santa Croce, attivo dal 15 novembre al 21 dicembre, è ormai un appuntamento consolidato da vent’anni e rappresenta uno dei mercatini più rinomati per storia e atmosfera.

Oltre cinquanta chalet offriranno specialità gastronomiche, oggetti artigianali, decorazioni realizzate a mano e tante idee regalo. Questo mercatino è stato persino inserito dalla CNN tra i più affascinanti del mondo, unico rappresentante italiano nella selezione.

Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 si potrà visitare anche il mercatino natalizio di Vipiteno, che quest’anno avrà come tema le Campane di Natale. Attorno alla Torre delle Dodici risuonerà il carillon composto da 25 campane installato nel 2020, che ogni giorno proporrà melodie festive. Il programma prevede inoltre fiaccolate, tour guidati, sfilate tradizionali e concerti, per un’esperienza ricca di suggestioni alpine.