Roma introduce il ticket da 2 euro alla Fontana di Trevi per ridurre l’overtourism?

Fontana di Trevi a Roma diventerà a pagamento dal 2026? Si parla di un ticket da 2 euro per contingentare gli accessi.
Curiosità17 Dicembre 2025 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it
Non è ancora stato confermato, ma si parla dell'introduzione di un possibile ticket di ingresso a Fontana di Trevi a Roma, la più grande fra le celebri fontane della città eterna. Tutto quello che sappiamo.

Fontana di Trevi a Roma a pagamento?

Roma è tra le città più visitate al mondo, una delle meraviglie del nostro Paese. Una città aperta a tutti dove è possibile visitare capolavori senza tempo della cultura italiana tra cui la meravigliosa Fontana di Trevi, uno dei simboli della città eterna. La Fontana di Trevi, un gioiello di acqua e pietra, potrebbe diventare a pagamento dal 2026 con l'introduzione di un biglietto di ingresso da 2 euro per contrastare l'overtourism. La notizia di un ticket di ingresso per visitare la celebre fontana e lanciare così la monetina, una tradizione a cui ricorrono milioni di turisti per via dei suoi differenti "auguri", una moneta assicura il ritorno a Roma, due si trova l'amore e tre ci si sposa.

Attenzione: l'introduzione di un biglietto a pagamento del valore di 2 euro è solo una ipotesi come sottolineato dal Campidoglio. La cifra, seppur bassa e diciamolo simbolica, consentirebbe al Comune di Roma di incassare, stime alla mano, circa 20 milioni di euro. Naturalmente il biglietto di ingresso a pagamento di 2 euro sarebbe solo per i turisti, mentre romani e residenti continuerebbero ad avere l'accesso libero alla celebre Fontana.

Boom di visitatori per la Fontana di Trevi a Roma

Nel 2025 la Fontana di Trevi, il capolavoro tardo-barocco di Nicola Salvi, uno dei simboli della città di Roma, ha registrato un boom di turisti con oltre 5 milioni e 300mila visitatori superando di gran lunga il Pantheon. Proprio nell'ultimo anno l'accesso dei turisti è stato gestito in modo da contenere un massimo di 400 persone nell'area. Ora con l'ipotesi di un ticket a pagamento di 2 euro si pensa alla possibilità di organizzare due corsie per defluire così l'afflusso tra turisti e visitatori e residenti.

A sostenere la possibilità di introdurre un ticket a pagamento per la Fontana di Trevi c'è l'assessore al Turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, ma anche l'amministrazione comunale. Da parte di entrambi c'è l'obiettivo di salvaguardare e proteggere la fontana più grande di Roma, uno dei capolavori tardo-barocco che ogni anno attira milioni e milioni di turisti da ogni parte del mondo.

