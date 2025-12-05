La mela fragola: rossa dentro e fuori, ma che sapore ha?

Che cos'è la mela fragola che pare conquistare tutti e rimbalzare sui social perché rossa sia dentro che fuori? Ecco cosa sappiamo su di lei e sul suo sapore.

Che cos'è la mela fragola?

Cos'è la mela fragola? Si tratta di una varietà di mela che viene chiamata Redlove o Kissabel e che conquista per il suo colore rosso vivo dentro e fuori.

Non si tratta di un prodotto ottenuto artificialmente. Bensì la mela fragola è il frutto di un lungo lavoro di selezione e di incroci che è durato ben venti anni. Studio dopo studio e prova dopo prova infatti si è riusciti ad ottenere una tipologia di mela che presenta una particolare resistenza alle malattie.

Un altro vantaggio? Al contrario di altre specie di mele, questa varietà, una volta tagliata e lasciata all'aria aperta, pare non diventare nera. Il suo albero ha bisogno di luce, resiste al gelo e da adulto richiede poca manutenzione. In primavera si copre poi di meravigliosi e scenografici fiori rosa.

Quando possiamo trovarla in commercio? La mela fragola matura in tarda estate e si può conservare in maniera ottimale in cantina. Cos'altro sappiamo? È sicuramente ricca di antiossidanti e vitamine, può essere mangiata sia cruda che cotta perché si presta per diverse preparazioni, soprattutto di dolciumi.

Che sapore ha la mela fragola?

Che sapore ha questo particolare frutto? Secondo i più il sapore della mela fragola è paragonabile a un mix sorprendente. Nel palato esplode la dolcezza, ad ogni morso, croccante e succoso, si possono sentire intense note che ricordano i frutti rossi come fragole, lamponi e i frutti di bosco. Alcuni di questi esemplari possono anche avere un retrogusto amarognolo, ma l'esperienza per le papille gustative è tutta da provare e va oltre la classica mela.

I detrattori, invece, ritengono che la mela fragola abbia un sapore piuttosto acidulo e per nulla piacevole. C'è chi non sente il vero sapore di fragola e sottolinea che il colore interno induce la mente ad andare in tilt e a sentire retrogusti che forse nemmeno esistono.