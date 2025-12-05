FacebookInstagramXWhatsApp

I consigli per far durare a lungo un albero di Natale vero, anche dopo le feste

Come si fa a far durare a lungo l'albero di Natale vero? Ecco alcuni consigli pratici da mettere in atto durante le festività natalizie ma anche dopo, in modo da assicurare all'albero lunga vita.
Curiosità5 Dicembre 2025 - ore 17:45 - Redatto da Meteo.it
Il Natale 2025 è ormai alle porte, molte delle case sono allestite già con decorazioni natalizie. A farla da padrone è indubbiamente l'albero di Natale. Vero o artificiale che sia, resta comunque il protagonista della casa durante le festività natalizie. Ma come si fa a far durare a lungo l'albero di Natale vero? Ecco di seguito alcuni consigli su come mantenere più a lungo un albero di Natale vero.

I consigli per far durare a lungo un albero di Natale vero

Per coloro che hanno scelto di acquistare un albero di Natale vero, è importante fare attenzione ad alcuni accorgimenti in modo da far durare l'albero il più a lungo possibile. Prendersi cura di un albero di Natale vero, non significa farlo solo nei giorni che precedono il 25 dicembre, ma anche dopo che le festività natalizie saranno terminate. Ecco di seguito alcuni consigli pratici.

L'acquisto: scegliere un albero con le radici

Il primo passaggio fondamentale per far durare un albero più a lungo possibile riguarda l'acquisto. È importante che l'albero che si intende acquistare abbia le radici. Senza le radici l'albero sarà solo bello ma non avrà una lunga durata.

L'albero di Natale deve avere il tempo necessario di adattarsi

Proprio come avviene per noi esseri umani, anche gli alberi, quando si spostano da un luogo all'altro, hanno bisogno del loro tempo per adattarsi al nuovo ambiente. Gli esperti suggeriscono di posizionare l’albero di Natale vero in un luogo fresco dove la temperatura si aggiri sui 10-15° C per uno o due giorni prima di spostarlo in un ambiente riscaldato come possono essere quelli interni di una casa.

Per fare in modo che l'albero di Natale si ambienti al meglio, l’ideale sarebbe posizionarlo qualche giorno in garage, dove sarà sicuramente protetto da vento e e sole diretto. Questo eviterà all'albero di subire shock termici, che velocizzano la caduta degli aghi.

La giusta collocazione in casa

Come avviene per tutte le piante in generale, anche gli alberi di Natale veri non vanno mai collocati in prossimità di termosifoni, camini o qualunque altra fonte di calore. È consigliato dagli esperti infatti di scegliere un ambiente fresco.

Decorazioni leggere e che non emanano calore

È importante fare attenzione anche alle decorazioni che si usano per abbellire l'albero di Natale vero. È infatti consigliato di usare addobbi leggeri e luci LED, che non scaldano i rami e riducono la perdita degli aghi.

L'acqua è fondamentale

L'albero di Natale vero è comunque un albero e quindi “beve” molto. Anche se si tratta di un albero di piccole dimensioni, comunque necessita di uno o due litri d’acqua. È importante annaffiarlo ogni due giorni circa, facendo attenzione all’umidità del terreno tra una irrigazione e l’altra.

E dopo le feste? Mettilo a dimora in un giardino

Una volta trascorse le feste natalizie è importante che l'albero di Natale continui a vivere e potrai essere tu a prenderti cura di lui. Se si possiede un giardino l'albero può benissimo essere piantato dopo le feste.

Anche in questo caso bisogna però fare molta attenzione alla temperatura esterna. Se vi è troppa differenza l’albero dovrà nuovamente acclimatarsi e quindi necessita di altri due giorni in garage e poi dritti in giardino.

