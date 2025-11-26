FacebookInstagramXWhatsApp

Stromboli diventa Pandora: il vulcano siciliano protagonista di “Avatar – Fuoco e Cenere”

Stromboli, l'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia, diventa protagonista del nuovo film di Avatar.
Curiosità26 Novembre 2025 - ore 12:12 - Redatto da Meteo.it
L'isola di Stromboli, in Sicilia, è cornice del capitolo finale di "Avatar - Fuoco e Cenere" di James Cameron. L'isola italiana, appartenente all'arcipelago delle isole Eolie, è famosa in tutto il mondo per il suo vulcano attivo da secoli che è stato scelto come location del terzo capitolo della saga cinematografica in uscita in Italia il 17 dicembre 2025.

Stromboli, l'isola del vulcano è la cornice di Avatar di James Cameron

Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico di "Avatar" e "Avatar - La via dell'acqua", James Cameron torna nelle sale cinematografiche con il terzo capitolo della saga dal titolo "Avatar - Fuoco e Cenere". Questa volta a fare da cornice al finale epico sarà la bellissima isola di Stromboli che per l'occasione si trasforma in Pandora.

Per il gran finale del film, in uscita in Italia dal 17 dicembre 2025, James Cameron ha puntato su effetti visivi avanzati e tecnologie innovative senza però rinunciare alla bellezza dei paesaggi e della natura. La Disney ha scelto come cornice perfetta per il capitolo finale di Avatar proprio Stromboli.

L'isola, situata all’estremità orientale delle Isole Eolie, è famosa in tutto il mondo per il suo vulcano attivo da secoli. Una location davvero unica considerando la bellezza dell'isola e i suoi paesaggi mozzafiato che ben si sposano con il fil rouge della pellicola che racconterà della vita degli Ash People, la nuova tribù vulcanica.

Stromboli, l'isola cornice di film già in passato

Attenzione: non è la prima volta che le Eolie diventano location per un film. In passato il paesaggio isolano hanno fatto da sfondo a due capolavori del Neorealismo: "Stromboli, Terra di Dio" di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman e "Vulcano" diretto da William Dieterle con Anna Magnani. Entrambi i film hanno immortalato la bellezza aspra e l’autenticità delle Eolie, trasformandole in un set di fama mondiale in una celebre "guerra" cinematografica dei vulcani.

Questa volta però con "Avatar: Fuoco e Cenere", l'isola di Stromboli diventa protagonista di un film kolossal con protagonisti Zoe Saldana, Kate Winslet e Sam Worthington. Già in passato le pellicole di James Cameron avevano puntato su location spettacoli come il parco di Zhangjiajie in Cina o le Glowworm Caves in Nuova Zelanda. Per il terzo capitolo della saga cinematografica tocca all'Italia, e in particolare all'isola di Stromboli, fare da cornice a quello che si preannuncia il film dell'anno.

