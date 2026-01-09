Come rendere la casa più calda e confortevole con le temperature gelide

Come rendere la casa più calda e confortevole con queste temperature gelide? Quando fuori la colonnina si spinge con valori sotto lo zero e i venti freddi soffiano impetuosi è bene cercare di rendere la casa il più calda possibile senza però rischiare di spendere troppo in bolletta ed inquinare.

Come fare? Ecco alcuni consigli utili. Non occorre mettere per forza al massimo condizionatori con pompa di calore, stufette, stufe o termosifoni, ma si può ottenere una sensazione di massimo comfort anche in altri modi.

Come rendere la casa più calda e lasciare fuori il gelo?

Come rendere la casa più calda? Per combattere le temperature sotto lo zero e i venti gelidi occorre in primis evitare che ci siano spifferi d'aria. Se si hanno infissi datati è quindi bene pensare di cambiarli con infissi più moderni e costruiti con materiali ad hoc che aiutano la coibentazione e tengono lontano gli spifferi.

È possibile, inoltre, cambiare le porte tra una stanza e l'altra e pure quella di ingresso con porte più moderne e robuste e pronte ad evitare l'ingresso di aria indesiderata. In alternativa? Se non si può affrontare una spesa ingente per la ristrutturazione è possibile isolare le dispersioni con para-spifferi ad hoc da mettere vicino a porte e finestre. Importantissimo è anche controllare che i cassonetti degli infissi siano ben chiusi e non facciano circolare aria fredda dall'esterno all'interno.

Altro consiglio utile? Aggiungere pannelli riflettenti dietro i termosifoni o le stufe. Solo così si aiuta il calore a non disperdersi e lo si mantiene all'interno delle quattro mura evitando che l'aria calda che sale si raffreddi scontrandosi con la parete gelida alle spalle.

In aggiunta si possono sfruttare appieno le giornate di sole aprendo tende o le persiane di giorno e chiudendole di sera. Altro consiglio utile, soprattutto in questo periodo, è quello di cercare di arredare la stanza in cui si vive maggiormente con tessuti spessi e aggiungendo magari: tappeti, coperte e cuscini caldi.

Come rendere più caldo il pavimento avendo la possibilità di compiere qualche lavoretto in più? Si potrebbe optare per l'applicazione di uno strato di sughero sotto il pavimento per un maggiore isolamento termico.

L'importanza dell'arredamento degli interni

Per avere una casa più calda è bene utilizzare qualche accortezza anche quando si arreda e si stabilisce la posizione dei mobili nella stanza. Armadi gradi e ingombranti è meglio metterli contro la parete esterna in modo da creare una barriera isolante.

I termosifoni o le stufe, invece, devono essere posizionati in zone libere da ingombri. Niente tende davanti che rischiano di incanalare il calore nel peggiore dei modi e aiutarlo a disperdersi, niente scaffali o mobili troppo vicini o in sovrapposizione.