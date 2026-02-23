FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. La scarsità ci rende più gentili? Lo studio che dimostra la relat...

La scarsità ci rende più gentili? Lo studio che dimostra la relatività dell’altruismo

La gentilezza verso il prossimo a cosa è legata? Il recente studio su Nature Communications.
Curiosità23 Febbraio 2026 - ore 17:59 - Redatto da Meteo.it
Curiosità23 Febbraio 2026 - ore 17:59 - Redatto da Meteo.it

Cosa ci rende più gentili verso il prossimo? Un recente studio pubblicato su Nature Communications spinge a guardarci allo specchio con maggiore sincerità. La scarsità ci rende davvero più gentili?

Nature Communications, nuovo studio sulla gentilezza verso il prossimo

Siamo gentili per natura oppure a seconda del contesto in cui viviamo? Uno studio pubblicato su Nature Communications invita tutti noi a riflettere su che cosa ci spinge ad essere più gentili verso il prossimo. In particolare lo studio ha posto l'attenzione su, come in casi di abbondanza di opportunità, si tende ad essere più egoisti, mentre quando a primeggiare è la scarsità si è più gentili e attenti al bisogno del prossimo.

La conferma arriva da una ricerca condotta dai ricercatori della University of Birmingham che ha coinvolto più 500 persone in tre diversi esperimenti. L'obiettivo era semplice: comprendere cosa li spingesse ad essere più gentili ed attenti alle necessità del prossimo.

La prima cosa era guardare un documentario naturalistico, ma durante la visione sullo schermo apparivano occasioni per guadagnare delle ricompense. In questo caso le scelte erano due: puntare alle ricompense oppure stringere un dispositivo per donarle ad uno sconosciuto. In questo caso: le persone provenienti da un ambiente ricco tendevano a puntare alle ricompense, mentre gli individui provenienti da un ambiente "povero" pensavano agli altri.

Quanto siamo disposti a rinunciare al costo opportunità?

Una cosa è certa: ogni qual volta siamo gentili verso l'altro stiamo facendo una rinuncia. Si tratta del cosiddetto costo opportunità: se aiuto qualcuno, a cosa rinuncio? La ricerca di Nature Communications ha mostrato come nei contesti più poveri il costo opportunità ha un valore più basso rispetto ai contesti ricchi dove rinunciare ad una opportunità è vista come una perdita.

Attenzione: lo studio di Nature Communications ha mostrato come la maggior parte dei singoli individui coinvolti sono di base orientati al proprio guadagno prediligendo quindi la cosiddetta "self-bias". Il singolo è portato a non rinunciare al costo opportunità, anche se lo studio ha esplicato come spesso chi rinuncia presenta livelli più alti di empatia e convinzioni morali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Quali sono le professioni più richieste nell’era dell’intelligenza artificiale in Italia?
    Curiosità23 Febbraio 2026

    Quali sono le professioni più richieste nell’era dell’intelligenza artificiale in Italia?

    L'intelligenza artificiale ha modificato la tipologia di figure ricercate dalle aziende italiane. Il rapporto del Ministero del Lavoro.
  • Orto perenne, come coltivare verdure che si rigenerano anno dopo anno
    Curiosità20 Febbraio 2026

    Orto perenne, come coltivare verdure che si rigenerano anno dopo anno

    Addio alla semina ogni anno: il giardinaggio sostenibile oggi si concentra sulle verdure perenni. Ecco quali sono e i vantaggi.
  • Come richiedere il bonus animali domestici 2026 per spese veterinarie fino a 300 euro?
    Curiosità12 Febbraio 2026

    Come richiedere il bonus animali domestici 2026 per spese veterinarie fino a 300 euro?

    Chi ha un animale da compagnia può avere diritto a un bonus sociale fino a 300 euro: ecco i requisiti da rispettare e come fare domanda.
  • Città più accoglienti al mondo nel 2026: c'è anche un'italiana
    Curiosità10 Febbraio 2026

    Città più accoglienti al mondo nel 2026: c'è anche un'italiana

    Quali sono le città più accoglienti del mondo nel 2026? Scopriamo la lista di Traveller Review Awards di Booking.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
Tendenza23 Febbraio 2026
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
L'anticiclone assicura all'Italia e a varie zone d'Europa un periodo di bel tempo e temperature insolitamente miti. Nel weekend cambia qualcosa.
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
Tendenza22 Febbraio 2026
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede ancora il dominio dell'alta pressione almeno fino a venerdì 27. Poi a inizio marzo cambia qualcosa.
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Tendenza21 Febbraio 2026
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Già da questo weekend e almeno per tutta la prima parte della settimana insisterà l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile e clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Febbraio ore 23:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154