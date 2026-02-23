La scarsità ci rende più gentili? Lo studio che dimostra la relatività dell’altruismo

Cosa ci rende più gentili verso il prossimo? Un recente studio pubblicato su Nature Communications spinge a guardarci allo specchio con maggiore sincerità. La scarsità ci rende davvero più gentili?

Nature Communications, nuovo studio sulla gentilezza verso il prossimo

Siamo gentili per natura oppure a seconda del contesto in cui viviamo? Uno studio pubblicato su Nature Communications invita tutti noi a riflettere su che cosa ci spinge ad essere più gentili verso il prossimo. In particolare lo studio ha posto l'attenzione su, come in casi di abbondanza di opportunità, si tende ad essere più egoisti, mentre quando a primeggiare è la scarsità si è più gentili e attenti al bisogno del prossimo.

La conferma arriva da una ricerca condotta dai ricercatori della University of Birmingham che ha coinvolto più 500 persone in tre diversi esperimenti. L'obiettivo era semplice: comprendere cosa li spingesse ad essere più gentili ed attenti alle necessità del prossimo.

La prima cosa era guardare un documentario naturalistico, ma durante la visione sullo schermo apparivano occasioni per guadagnare delle ricompense. In questo caso le scelte erano due: puntare alle ricompense oppure stringere un dispositivo per donarle ad uno sconosciuto. In questo caso: le persone provenienti da un ambiente ricco tendevano a puntare alle ricompense, mentre gli individui provenienti da un ambiente "povero" pensavano agli altri.

Quanto siamo disposti a rinunciare al costo opportunità?

Una cosa è certa: ogni qual volta siamo gentili verso l'altro stiamo facendo una rinuncia. Si tratta del cosiddetto costo opportunità: se aiuto qualcuno, a cosa rinuncio? La ricerca di Nature Communications ha mostrato come nei contesti più poveri il costo opportunità ha un valore più basso rispetto ai contesti ricchi dove rinunciare ad una opportunità è vista come una perdita.

Attenzione: lo studio di Nature Communications ha mostrato come la maggior parte dei singoli individui coinvolti sono di base orientati al proprio guadagno prediligendo quindi la cosiddetta "self-bias". Il singolo è portato a non rinunciare al costo opportunità, anche se lo studio ha esplicato come spesso chi rinuncia presenta livelli più alti di empatia e convinzioni morali.