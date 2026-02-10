Città più accoglienti al mondo nel 2026: c'è anche un'italiana

Dopo la classifica delle città più stressanti del mondo nel 2026 è il momento di scoprire quali sono le città che brillano e primeggiano per accoglienza e disponibilità. Scopriamo insieme quali sono le 10 città più accoglienti al mondo nel 2026 secondo i Traveller Review Awards di Booking.

Booking premia l'Italia: Montepulciano tra le città più accoglienti al mondo nel 2026

C'è anche l'Italia nella speciale "classifica" stilata con i Traveller Review Awards di Booking, ossia i riconoscimenti basati sulle recensioni autentiche dei viaggiatori. Attenzione: non si tratta di una "classifica ufficiale", ma semplicemente del parere di viaggiatori e turisti provenienti da ogni parte del pianeta. La lista delle città più accoglienti del mondo nel 2026, secondo i Traveller Review Awards di Booking, vede buoni risultati per l'Italia con 214.666 strutture premiate.

L'ospitalità e l'accoglienza quando si viaggia assumono un valore importantissimo per migliaia di viaggiatori che, oltre al divertimento, la cultura e il buon cibo, sono alla ricerca di autenticità e cordialità. Per questo motivo quando si viaggia la gentilezza e disponibilità della gente locale diventano determinanti per far sentire al proprio agio un turista. L'accoglienza in un Paese straniero diventa uno dei punti più importanti del viaggio e per questo motivo Booking ha pensato di stilare una lista con le città votate dai turisti-viaggiatori come le più accoglienti del 2026.

L'ambito riconoscimento ha tenuto conto di fattori come l’ospitalità e il calore umano delle persone del posto. Tra le città "votate" dai turisti come le più accoglienti al mondo nel 2026 c'è anche Montepulciano, la città medievale della Toscana. Un piccolo angolo di paradiso dove è possibile perdersi alla scoperta del Palazzo Comunale del XIV secolo in Piazza Grande per poi passare al Duomo fino alla famosa Torre di Pulcinella. Un riconoscimento importantissimo per la cittadina medievale toscana premiata dai viaggiatori come tra le più accoglienteial mondo!

Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking, in merito al riconoscimento di Montepulciano inserita tra le città più accoglienti al mondo nel 2026, ha detto: "Saagli host che accolgono i viaggiatori come se fossero a casa ai piccoli gesti quotidiani che rendono speciale un soggiorno, l’ospitalità è fatta di persone prima ancora che di luoghi. Il riconoscimento di Montepulciano dimostra come l’Italia continui a esprimere un modello di accoglienza autentico, capace di lasciare un segno profondo nell’esperienza dei viaggiatori".

La lista delle 10 città più accoglienti al mondo nel 2026

Non c'è solo Montepulciano nella lista delle 10 città più accoglienti al mondo nel 2026, visto che troviamo anche Magong, capitale della Contea di Penghu, dove è situato il tempio più antico di tutta Taiwan. Nella lista i turisti premiano anche San Martín de los Andes in Argentina, un piccolo paradiso per chi ama l'avventura e il contatto diretto con la natura.

A seguire Harrogate, la città termale del Regno Unito nella contea inglese del North Yorkshire, anche conosciuta come Harrogate Spa per la presenza del famoso centro termale che nel 1982 ha ospitato l'Eurovision Song Contest.

Tra le città più accoglienti ci sono anche: Fredericksburg, città indipendente dalle contee degli Stati Uniti d'America nello Stato della Virginia, e Pirenópolis, conosciuta anche come Piri. Si tratta di un comune storico situato nello stato brasiliano di Goiás famoso per le sue cascate e l'architettura coloniale.

Nella lista delle città più accoglienti al mondo nel 2026 anche: Swakopmund, città della Namibia situata ai margini del deserto del Namib, Takayama in Giappone, Noosa Heads in Australia e Klaipeda in Lituania.

Ecco la lista completa delle città più accoglienti al mondo nel 2026: