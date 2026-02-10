Città più stressanti del mondo nel 2026: c’è anche un’italiana in classifica

Città del Capo, in Sudafrica.

Visitare una città può diventare stressante? Ebbene sì, se consideriamo lo studio condotto da SCSChauffeur che ha stilato una speciale classifica con le città più stressanti al mondo nel 2026. Curiosi di scoprire chi vince il titolo?

Città più stressanti del mondo nel 2026: vince Città del Capo

Quali sono le città più stressanti del mondo nel 2026? SCSChauffeur ha condotto uno studio prendendo in considerazioni diversi parametri su quali sono le città al mondo dove lo stress è sovrano.

Tra i parametri considerati in questa speciale ricerca ci sono: i livelli di criminalità, l'inquinamento atmosferico, ma anche la congestione e diversi fattori climatici. Si tratta di tutta una serie di parametri che generano un impatto negativo sul benessere della vita di tutti i giorni. Se state pensando di organizzare una viaggio di relax è bene evitare una di queste città inserite nella classifica delle città più stressanti del 2026!

A "trionfare" è Città del Capo, in Sudafrica, che detiene il primato in questa speciale classifica delle città più stressanti al mondo del 2026. La città portuale che sorge su una penisola dominata dall'imponente Table Mountain, sulla costa sud-occidentale del Sudafrica, nonostante la presenza di bellissime spiagge bianche presenta una serie di fattori tali da renderla poco rilassante. In primis a Città del Capo c'è un altissimo livello di criminalità, ma anche un'elevata umidità e una forte congestione del traffico che la rendono non proprio una meta da scegliere per ritagliarsi momenti di relax.

La classifica delle 10 città più stressanti al mondo nel 2026: c'è anche Napoli

Al secondo posto della lista delle 10 città più stressanti al mondo del 2026 troviamo Delhi, Territorio della Capitale in India, una sterminata area metropolitana nel nord del paese. In questo caso c'è un altissimo livello di l'inquinamento atmosferico. Al terzo posto, invece, Johannesburg in Sudafrica per un indice di criminalità elevato.

Sorprende il quarto posto della classifica con Zurigo, centro bancario e finanziario internazionale, si trova all'estremo nord del Lago di Zurigo, nel nord della Svizzera, tra criminalità e umidità.

A seguire in classifica ritroviamo: San Paolo in Brasile, Giacarta (Indonesia), Kuala Lumpur in Malesia e Città del Messico. A chiudere la classifica al nono posto c'è Atene, la capitale della Grecia, e culla della democrazia e luogo ricco di fascino e storia. In questo caso a penalizzarla è soprattutto il traffico cittadino.

Infine al decimo posto la sola ed unica città italiana della classifica: la meravigliosa Napoli, terra del caffè e della pizza, che conquista la decima posizione per tre fattori a rischio: traffico, umidità e confusione che potrebbero rendere una vacanza in questa città un po' stressante!