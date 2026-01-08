FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Riscaldamento domestico e gelo notturno: conviene spegnerlo o las...

Riscaldamento domestico e gelo notturno: conviene spegnerlo o lasciarlo acceso?

Riscaldamento acceso, spento o al minimo in queste notti gelide? Ecco alcuni consigli per un buon compromesso tra risparmio energetico e comfort abitativo.
Curiosità8 Gennaio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Meteo.it
Curiosità8 Gennaio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Meteo.it

Le temperature, soprattutto nelle ore notturne, sono scese parecchio e il dubbio sulla gestione del riscaldamento domestico è più che legittimo: meglio spegnerlo completamente per risparmiare energia, oppure lasciarlo acceso anche di notte, magari a una temperatura più bassa?

Riscaldamento acceso tutta la notte? Pro e contro

Come spesso accade, anche la questione del riscaldamento acceso o meno tutta la notte non ha una risposta univoca. La scelta dipende da diversi fattori, come il tipo di impianto, l'isolamento termico della casa e le abitudini di chi ci vive.

Se da un lato spegnerlo completamente nelle ore notturne potrebbe apparire come una buona occasione per risparmiare dei soldi in bolletta, dall'altro vi sono situazioni in cui questa scelta potrebbe rivelarsi anti-economica.

In presenza di ambienti interni non coibentati a sufficienza, tale decisione potrebbe portare a un eccessivo abbassamento della temperatura interna, con conseguenze sia sul risveglio (disagevole) sia sul consumo energetico. Occorre infatti considerare che riportare la casa a una temperatura confortevole se si è abbassata eccessivamente, richiederà più energia di quella necessaria per mantenerla costantemente calda.

Anche il posizionamento delle tubature potrebbe giocare un ruolo fondamentale: qualora queste non fossero sufficientemente isolate, spegnere completamente il riscaldamento potrebbe provocare congelamenti e conseguenti problemi all'impianto idraulico.

Il comfort personale è un altro elemento determinante nella scelta: coloro che magari preferiscono riposare in ambienti più freschi (magari affidandosi a qualche coperta in più nel letto), potrebbe scegliere di spegnerlo del tutto.

Come impostare il termostato nelle notti gelide

Abbiamo visto che non esiste una regola universale sulla modalità "riscaldamento nelle notti gelide", anche se vi sono alcune regole semplici che tutti potremmo seguire per contenere i consumi senza soffrire il freddo o costringere l'impianto a un super lavoro al mattino.

Una buona regola potrebbe essere quella di abbassare la temperatura prima di andare a letto, spostando il termostato su 16/17 gradi. In questo modo eviteremo di far freddare troppo la casa durante la notte e non solo. Occorre infatti considerare che una temperatura interna stabile aiuta anche a prevenire la formazione di condensa e muffa nelle pareti, permettendoci di vivere in ambienti che, oltre a essere più confortevoli, siano anche più sani.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Albero di Natale e addobbi: come conservarli per l’anno prossimo
    Curiosità8 Gennaio 2026

    Albero di Natale e addobbi: come conservarli per l’anno prossimo

    Conservare correttamente l’albero di Natale e gli addobbi non richiede molto tempo, ma fa davvero la differenza.
  • Roma, i caldarrostai dovranno cuocere le castagne col fotovoltaico
    Curiosità30 Dicembre 2025

    Roma, i caldarrostai dovranno cuocere le castagne col fotovoltaico

    Caldarrostai romani: nuova delibera riscrive l'organizzazione dello spazio pubblico e l'aspetto delle postazioni. Cosa cambia?
  • Come eliminare la condensa dai vetri delle finestre
    Curiosità29 Dicembre 2025

    Come eliminare la condensa dai vetri delle finestre

    La condensa sulle finestre può causare danni e disagi in casa, ma con alcuni semplici accorgimenti pratici è possibile ridurla ed eliminarla.
  • Foula, lo strano caso dell'isola scozzese dove il Natale cade il 6 gennaio
    Curiosità29 Dicembre 2025

    Foula, lo strano caso dell'isola scozzese dove il Natale cade il 6 gennaio

    Natale si festeggia il 6 gennaio e Capodanno cade il 13: lo strano caso di Foula, remota isola scozzese.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Gennaio ore 16:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154