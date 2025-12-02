FacebookInstagramXWhatsApp

Quando si fa l'albero di Natale? Tradizioni e regole non scritte

Dall'8 dicembre al 6 gennaio. Ecco quando si fa e quando si disfa l'albero di Natale in Italia. Questo direbbe, più o meno, la tradizione. Ci sono però regole non scritte che variano da regione a regione. Ecco tutte le date.
Curiosità2 Dicembre 2025 - ore 16:24 - Redatto da Meteo.it
Quando si fa l'albero di Natale? Qualcuno rispetta la tradizione e regole non scritte, ma condivise, altri invece seguono il mood del momento forti di chi sottolinea su media e social che chi addobba per prima casa è più felice.

Ecco cosa prevede la tradizione, fermo restando che ciascuno è libero di entrare nel mood natalizio quando vuole e addobbare la propria abitazione, sia all'esterno che all'interno, come e quando meglio crede.

Quando si fa l'albero di Natale? La data della tradizione

Quando si fa l'albero di Natale? Non esiste una vera e propria data, non ci sono regole fisse che impongono di addobbare casa un giorno piuttosto che un altro. In molti desiderano avere l’albero pronto già dal 1° dicembre, ma non è che tutti debbano farlo il primo giorno del mese o nel weekend precedente.

Chi segue la tradizione si occupa dell'albero di Natale durante il giorno dell’8 dicembre, ovvero durante il giorno della festività dell’Immacolata Concezione di Maria. Una tradizione, questa, che però può variare di regione in regione.

Un esempio? In Puglia la tradizione vuole che l'albero venga fatto il 6 dicembre, in occasione di San Nicola, mentre in Lombardia e soprattutto nella città di Milano, quest'ultimo viene posizionato e addobbato il 7 dicembre, ovvero nel giorno di Sant'Ambrogio. In altre regioni, addirittura, l'albero viene fatto il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.

Quando si fa l'albero nei vari Stati dell'Europa?

Queste le tradizioni in Italia, anche se, è bene ribadirlo, una regola vera e propria non esiste e ciascuno addobba casa quando meglio crede. In Francia si addobbano gli alberi esterni con luci e decorazioni negli ultimi giorni del mese di novembre.

Nelle case, invece, l'albero si addobba nei primi dieci giorni del mese di dicembre, un po' come avviene in Italia. Al contrario in Germania, secondo le tradizioni locali, l'albero dovrebbe essere posizionato e decorato solo il giorno della Vigilia di Natale.  

Cosa succede in Inghilterra? Le decorazioni della casa e così anche quelle dell'albero possono prendere il via nel primo fine settimana di dicembre. In Spagna? Nella penisola iberica valgono le regole non scritte dell'Italia. L'albero di Natale viene addobbato dall'8 dicembre e rimane nelle case fino al 6 gennaio.

Quando si disfa l'albero di Natale?

Ora che sappiamo tutto su quando si fa l'albero di Natale è bene anche controllare quando sarebbe bene disfarlo. E quando si toglie? Nella maggior parte delle case italiane, l’albero di Natale viene tolto il 6 gennaio.

Come tradizione vuole, infatti, "l'Epifania tutte le Feste porta via", e di conseguenza anche gli addobbi. C’è chi però preferisce tenerlo fino al 2 febbraio, giorno della Candelora. Come mai? Ebbene questa giorno è considerato, secondo una tradizione, la chiusura simbolica del Natale.

