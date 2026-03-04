FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le città ideali per far crescere i figli: in classifica anche due...

Le città ideali per far crescere i figli: in classifica anche due italiane

Ecco quali sono le città più adatte al mondo per far crescere i bambini, tra servizi efficienti e spazi verdi. In classifica anche due città italiane.
Curiosità4 Marzo 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Curiosità4 Marzo 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

Un nuovo studio internazionale realizzato da Compare the Market AU ha elaborato una graduatoria delle 50 città più adatte alle famiglie a livello globale, valutando elementi determinanti come sicurezza, costo della vita e soddisfazione degli abitanti.

La ricerca ha preso in considerazione nove indicatori chiave, tra cui la quota di PIL destinata all’istruzione, le politiche di congedo parentale e il numero di attività per bambini segnalate su TripAdvisor. All’analisi emergono in testa numerose città del Nord Europa e importanti metropoli internazionali. Nella classifica trovano spazio anche due centri italiani: ecco quali.

Quali sono le città ideali per crescere i figli? La classifica

Ai vertici della graduatoria mondiale emerge uno scenario dominato dall’organizzazione dei Paesi anglosassoni e dai solidi sistemi di welfare nordici. In testa si posiziona Brisbane, in Australia, considerata la meta migliore per far crescere i bambini grazie a ben 85 spazi verdi ogni 100.000 abitanti e a standard di sicurezza tra i più alti in assoluto.

Subito dietro troviamo Londra, che si distingue per l’elevato numero di attività dedicate ai più piccoli, ben 758, e per un congedo parentale record di 54 settimane complessive, anche se il costo medio mensile della vita supera i 5.000 euro. Il terzo gradino del podio è occupato da Auckland, in Nuova Zelanda, apprezzata per le tutele sociali e i numerosi spazi all’aperto.

A poca distanza si colloca Helsinki, che registra il più alto livello di felicità tra i residenti e investe il 6,4% del PIL nell’istruzione. Quinta è Sydney, città vivace e ricca di opportunità formative, pur con affitti elevati. Completano la top ten Perth, Melbourne, Stoccolma, Berlino e Seoul, tutte realtà che offrono un mix equilibrato tra servizi, qualità della vita e attenzione alle famiglie.

Le città italiane in classifica

Malgrado le difficoltà tipiche di una grande città, Roma riesce a entrare tra le prime 50 al mondo per qualità della vita delle famiglie, confermandosi una scelta valida per chi ha figli. La Capitale si colloca al diciottesimo posto e sorprende soprattutto per la sua straordinaria proposta culturale e ricreativa.

Secondo l’indice analizzato, è la città con il maggior numero di attività pensate per bambini. Le attrazioni considerate family-friendly sono ben 771, un dato che supera persino Londra e Parigi. Anche il patrimonio di ville storiche e parchi pubblici contribuisce al risultato, con 2,60 aree verdi ogni 100.000 abitanti. Un aspetto che incide positivamente sulla qualità della vita dei più piccoli.

Più indietro in classifica troviamo Milano, che si posiziona al trentanovesimo posto. Il capoluogo lombardo si distingue per l’efficienza dei servizi e per le opportunità formative offerte alle famiglie. Pur avendo meno attrazioni per bambini rispetto a Roma, mantiene standard elevati sul fronte dei congedi parentali e degli investimenti pubblici nell’istruzione. Un equilibrio che le consente comunque di rientrare tra le città più adatte a crescere figli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Perché il mese di marzo si chiama così? Storia, significato e 3 rituali simbolici
    Curiosità3 Marzo 2026

    Perché il mese di marzo si chiama così? Storia, significato e 3 rituali simbolici

    Da dove deriva il nome del terzo dell'anno? Scopriamo insieme storia, origini, significati e rituali del mese più pazzo dell'anno!
  • Come prendersi cura del ciclamino
    Curiosità25 Febbraio 2026

    Come prendersi cura del ciclamino

    Il ciclamino, con i suoi fiori delicati, dona eleganza ai balconi e ai davanzali anche in inverno. Ecco come garantirsi piante rigogliose.
  • La scarsità ci rende più gentili? Lo studio che dimostra la relatività dell’altruismo
    Curiosità23 Febbraio 2026

    La scarsità ci rende più gentili? Lo studio che dimostra la relatività dell’altruismo

    La gentilezza verso il prossimo da cosa dipende? Il recente studio su Nature Communications.
  • Quali sono le professioni più richieste nell’era dell’intelligenza artificiale in Italia?
    Curiosità23 Febbraio 2026

    Quali sono le professioni più richieste nell’era dell’intelligenza artificiale in Italia?

    L'intelligenza artificiale ha modificato la tipologia di figure ricercate dalle aziende italiane. Il rapporto del Ministero del Lavoro.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Tendenza4 Marzo 2026
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Tendenza3 Marzo 2026
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Ultimi giorni della settimana con Italia divisa tra alta pressione e un vortice instabile in azione sulle Isole. Scirocco ancora intenso. La tendenza meteo dal 6 marzo
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Tendenza2 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo ore 13:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154