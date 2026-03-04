Le città ideali per far crescere i figli: in classifica anche due italiane

Un nuovo studio internazionale realizzato da Compare the Market AU ha elaborato una graduatoria delle 50 città più adatte alle famiglie a livello globale, valutando elementi determinanti come sicurezza, costo della vita e soddisfazione degli abitanti.

La ricerca ha preso in considerazione nove indicatori chiave, tra cui la quota di PIL destinata all’istruzione, le politiche di congedo parentale e il numero di attività per bambini segnalate su TripAdvisor. All’analisi emergono in testa numerose città del Nord Europa e importanti metropoli internazionali. Nella classifica trovano spazio anche due centri italiani: ecco quali.

Quali sono le città ideali per crescere i figli? La classifica

Ai vertici della graduatoria mondiale emerge uno scenario dominato dall’organizzazione dei Paesi anglosassoni e dai solidi sistemi di welfare nordici. In testa si posiziona Brisbane, in Australia, considerata la meta migliore per far crescere i bambini grazie a ben 85 spazi verdi ogni 100.000 abitanti e a standard di sicurezza tra i più alti in assoluto.

Subito dietro troviamo Londra, che si distingue per l’elevato numero di attività dedicate ai più piccoli, ben 758, e per un congedo parentale record di 54 settimane complessive, anche se il costo medio mensile della vita supera i 5.000 euro. Il terzo gradino del podio è occupato da Auckland, in Nuova Zelanda, apprezzata per le tutele sociali e i numerosi spazi all’aperto.

A poca distanza si colloca Helsinki, che registra il più alto livello di felicità tra i residenti e investe il 6,4% del PIL nell’istruzione. Quinta è Sydney, città vivace e ricca di opportunità formative, pur con affitti elevati. Completano la top ten Perth, Melbourne, Stoccolma, Berlino e Seoul, tutte realtà che offrono un mix equilibrato tra servizi, qualità della vita e attenzione alle famiglie.

Le città italiane in classifica

Malgrado le difficoltà tipiche di una grande città, Roma riesce a entrare tra le prime 50 al mondo per qualità della vita delle famiglie, confermandosi una scelta valida per chi ha figli. La Capitale si colloca al diciottesimo posto e sorprende soprattutto per la sua straordinaria proposta culturale e ricreativa.

Secondo l’indice analizzato, è la città con il maggior numero di attività pensate per bambini. Le attrazioni considerate family-friendly sono ben 771, un dato che supera persino Londra e Parigi. Anche il patrimonio di ville storiche e parchi pubblici contribuisce al risultato, con 2,60 aree verdi ogni 100.000 abitanti. Un aspetto che incide positivamente sulla qualità della vita dei più piccoli.

Più indietro in classifica troviamo Milano, che si posiziona al trentanovesimo posto. Il capoluogo lombardo si distingue per l’efficienza dei servizi e per le opportunità formative offerte alle famiglie. Pur avendo meno attrazioni per bambini rispetto a Roma, mantiene standard elevati sul fronte dei congedi parentali e degli investimenti pubblici nell’istruzione. Un equilibrio che le consente comunque di rientrare tra le città più adatte a crescere figli.