Londra eletta migliore città d'Europa: un'italiana conquista il quarto posto. La classifica

Londra è risultata essere la miglior città d’Europa. La capitale inglese si aggiudica il primato per il quarto anno consecutivo, almeno secondo il rapporto annuale di Resonance Consultancy realizzato in partnership con la società di ricerca globale Ipsos sulle migliori città d’Europa.

I dati inseriti all’interno del rapporto si basano sulla ricerca che ha coinvolto 5.000 residenti in Europa. Dati che vengono combinati con una serie di fattori tecnici come vivibilità e quindi la qualità dell’ambiente naturale ma anche quello costruito, l’amabilità e quindi la vivacità e le attrattive che offrono le varie città, la prosperità e quindi il capitale umano e la possibilità di crescita economica di ogni singola città europea. Queste tre categorie contengono al loro interno delle sottocategorie come il clima, i redditi, la presenza di musei, la vita notturna e molte altre.

Sotto esame sono finite ben 180 città europee caratterizzate da una popolazione che supera i 500.000 abitanti. Nel rapporto non sono state prese in considerazione le città russe, perché come si legge, "Dal 2022 il paese ha avviato l’invasione illegale dell’Ucraina e continua la propria aggressione militare".

Le migliori città del mondo

Al primo posto della classifica, quindi troviamo Londra. La capitale inglese detiene il primato per il quarto anno consecutivo con punteggi altissimi per quello che concerne la prosperità e amabilità mentre è al secondo posto per la vivibilità. Meta ambita ricca di servizi, attrae turisti da tutto il mondo. Un risultato che è anche frutto del lavoro fatto negli ultimi anni dal sindaco Sadiq Khan rieletto per il suo terzo mandato.

Al secondo posto, troviamo Parigi. La capitale francese con la sua eleganza è stata definita la "sinfonia urbana più avvincente del pianeta". Un risultato ottenuto grazie anche ai suoi musei. Terzo posto per Berlino. La capitale tedesca dalla cultura variegata investe molto in ospitalità e musei. La crescita della città è dovuta alla grande attenzione nei confronti dell’offerta turistica. Il comparto turistico infatti è tra i più floridi in Europa.

Roma al 4° posto: 18° posto per Milano

Anche l’Italia è presente nella classifica con ben sette città. Un gradino giù dal podio troviamo infatti Roma che si attesta al quarto posto. La capitale italiana che guadagna il primo posto per siti culturali e monumenti, è terza per amabilità.

Milano guadagna il 18º posto. Definita "un’avanguardia ambita a livello mondiale", il capoluogo lombardo è il 9° posto per la presenza di grandi aziende. Tra le italiane presenti nella lista troviamo al 33º posto Firenze, al 48º posto Venezia, al 65º Torino, all’81º Bologna e al 94º Napoli.

Nella lista, ovviamente non mancano città del Nord Europa come Oslo, Stoccolma e Copenhagen. Tre esempi molto floridi grazie al proprio stile di vita. Tra le città più instragrammate del mondo invece c’è Barcellona, dove la questione turismo è presa molto sul serio dall'amministrazione locale.

