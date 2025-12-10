Dove si trova l'albero di Natale più grande al mondo? - Foto e Video

Foto da X

L'albero di Natale più grande al mondo si trova in Italia, precisamente a Gubbio (località nota tra l'altro per aver ospitato per anni il set della fiction Don Matteo). L'opera ogni anno porta nella località della provincia di Perugia, in Umbria, moltissimi visitatori affascianti dalla magia dell'istallazione luminosa.

L'albero di Natale più grande al mondo si trova a Gubbio

Noto a tutti come l'Albero di Natale di Gubbio, ha illuminato per la prima volta la cittadina umbra il 24 dicembre 1981. Ad oggi le date di accensione e spegnimento dell'albero sono sempre state le stesse: il 7 dicembre e la seconda domenica di gennaio. Questa spettacolare istallazione luminosa è costituita da ben oltre 800 luci disseminate grazie all'utilizzo di cavi elettrici lungo le pendici del monte Ingino, dove a valle sorge proprio la città medievale di Gubbio.

L'opera appunto, è celebre per essere l'albero di Natale più grande del mondo, un primato che detiene fin dal 1991 quando ha ottenuto la certificazione al Guinness dei Primati. Le lucine, di vario colore in modo da creare un effetto cromatico unico, sono posizionate in modo tale da donare all'istallazione la particolare forma di un albero di Natale. Inoltre le luci sono alimentate in parte con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ieri a Gubbio si è acceso l'Albero di Natale più grande del mondo sulle pendici del Monte Ingino, iniziativa nata da volontari locali (gli "Alberaioli")

L'albero è alto oltre 750 m, utilizza ca 800 sorgenti luminose, alimentate in parte da fonti rinnovabili.



I numeri dell'albero più grande del mondo

L'albero di Natale di Gubbio è caratterizzato da una base di 450 metri, e si estende per oltre 750 metri sulle pendici del monte Ingino. L'istallazione parte dalle mura della città medioevale e arriva fino alla basilica del Patrono, Sant'Ubaldo;

L'albero di luci copre una superficie di circa 130.000 metri quadrati;

L'opera è costituita da oltre 300 punti luminosi di colore verde che disegnano la sagoma perimetrale;

Oltre 400 luci di vari colori sono disseminate a riempimento del corpo centrale;

La stella cometa posizionata alla sommità dell'albero copre una superficie di circa mille metri quadrati ed è realizzata con oltre 250 luci;

7.500 sono i metri di cavi elettrici utilizzati per realizzare i collegamenti;

utilizzati per realizzare i collegamenti; Per realizzare l'opera ogni anno sono necessarie circa 1.300 ore di lavoro;

Per rimuovere l'albero sono necessarie circa 900 ore.

Comitato Albero di Natale più grande del mondo

Per la gestione dell'istallazione è stato costituito un apposito comitato. Un tempo, l'ente prendeva il note di Comitato Albero di Natale più Grande del Mondo "Mario Santini", per rendere omaggio a chi nel 1981 ebbe l'idea di realizzare l'albero più grande del mondo. Oggi il comitato ha preso la denominazione di "COMITATO ALBERO DI NATALE PIU' GRANDE DEL MONDO".