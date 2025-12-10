Vacanze sulla neve: prezzi in aumento per skipass, hotel e servizi

La settimana bianca diventa sempre più un lusso: la stagione sciistica 2025-2026 vede un generale rialzo dei costi di skipass, hotel e servizi. Molti italiani rinunceranno alle vacanze sulla neve? Gli ultimi trend mostrano che, nonostante i prezzi in aumento, molte località sciistiche registrano il tutto esaurito.

Turismo di montagna: aumenti dei prezzi skipass, hotel e servizi

La montagna sta vivendo una trasformazione dovuta non solo ai cambiamenti climatici, ma anche a rincari, turismo "mordi e fuggi". Anche il profilo del turista sta cambiando: si registra una presenza sempre più internazionale, portando a una graduale elevazione degli standard delle strutture, con inevitabile lievitazione dei prezzi, che rischia però di penalizzare il consumatore medio, soprattutto nelle località sciistiche più costose.

Le regioni con i maggiori rincari

Le regioni più colpite dagli aumenti risultano essere il Trentino-Alto Adige e le Dolomiti in genere, dove il costo giornaliero dello skipass può raggiungere gli 86 euro. Le strutture ricettive, come hotel, bar, ristoranti e affitti brevi, hanno anch'esse ritoccato i listini verso l'alto per la stagione sciistica 2026-2026.

Il trend dei prezzi per le vacanze sulla neve continua insomma a mostrare una crescita significativa, con gli skipass che registrano un po' ovunque aumenti sul costo 2024. In Lombardia, la media degli aumenti si attesta intorno al 5%, ma si rilevano forti oscillazioni tra le diverse zone della regione.

Nonostante tutto, la voglia di montagna non manca, e già durante il Ponte dell'Immacolata sono stati circa 14 milioni gli italiani che hanno scelto mete d'alta quota. Secondo una stima fatta da Federalberghi il giro d'affari generato dalle vacanze in montagna nel lungo weekend dell'8 dicembre è stato di quasi 9 miliardi di euro.

Località montane con i maggiori aumenti prezzo skipass

Alagna Valsesia e Livigno spiccano per gli aumenti più marcati, rispettivamente del 13,1% e del 10,1%. Al contrario, Champorcher resta la località più economica, mentre il Friuli Venezia Giulia si distingue come l'unica regione a non aver applicato aumenti.

Nelle aree appenniniche la situazione è più variegata: alcune località come Campo Felice e Roccaraso hanno mantenuto invariati i prezzi, mentre Ovindoli ha registrato un incremento del 10%, portando lo skipass da 42 a 46 euro.

Settimana bianca: qualche consiglio per risparmiare

Prima di rinunciare a indossare gli sci quest'anno, è importante valutare alcune strategie che potrebbero aiutare a risparmiare sulla settimana bianca. La prima è sicuramente quella di valutare l'abbonamento di 5 giorni, che offre un risparmio medio del 12% a patto che i giorni siano consecutivi e non siano previsti rimborsi per le giornate inutilizzate.

Anche pianificare in anticipo l'acquisto degli skipass e scegliere periodi meno affollati può portare ulteriori risparmi, rendendo la vacanza sulla neve più accessibile.