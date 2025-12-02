FacebookInstagramXWhatsApp

Mercatini natalizi più belli del Sud Italia da visitare: ecco alcuni consigli utili

Dai tradizionali presepi di Napoli alle luci di Salerno, passando per il villaggio di Babbo Natale a Bari e i sassi di Matera. Ecco i mercatini natalizi più belli del Sud da visitare durante il mese di dicembre.
Viaggi2 Dicembre 2025 - ore 16:14 - Redatto da Meteo.it
Quali sono i mercatini natalizi più belli del Sud Italia da visitare nei prossimi fine settimana? Ecco alcuni consigli utili. Ci sono mercatini imperdibili come quelli di Napoli, città famosa per le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno e il presepe, ma anche Salerno con le sue luminarie e il villaggio di Babbo Natale, Alberobello dove i mercatini si mischiano tra i trulli in una atmosfera davvero magica e Matera. In quest'ultima città i Sassi si trasformano in un presepe a cielo aperto davvero unico e affascinante.

Mercatini natalizi più belli del Sud Italia: menzione speciale per la Campania e per Napoli

Quando si pensa al Natale e ai mercatini è impossibile non pensare alla città di Napoli. Impossibile non visitare, almeno una volta nella vita, le magnifiche botteghe artigiane di via San Gregorio Armeno. Oltre a tutti i personaggi del presepe tradizionale si possono trovare statuette ad hoc che raffigurano i personaggi di spicco della politica, dello spettacolo e della musica per un presepe in chiave moderna e che può diventare unico nel suo genere.

Impossibile, poi, non fare un tour dei presepi e scoprire come questi sono cambiati negli anni oltre che imparare i trucchi del mestiere degli artigiani che da generazioni si occupano di tener viva la tradizione e di colorare il Natale.

Da San Gregorio Armeno ci si può spostare ai mercatini di Natale del Museo di Pietrarsa, nell'area di Portici. Visitando la Campania, si può passare dal presepe Cuciniello di San Martino al Presepe Reale della Reggia di Caserta e poi ci si può fermare ad ammirare la città di Salerno con le sue Luci d'Artista che trasformano il centro storico in un magico percorso luminoso, affiancato da mercatini ed eventi.

Per concludere il viaggio in Campania si può fare tappa anche in provincia di Benevento e per l'esattezza a Limatola. L'evento si chiama Cadeaux al Castello. Nel castello medievale si possono trovare suggestivi mercatini a tema, spettacoli e prodotti enogastronomici della regione tipici di questo periodo.

Dalla Puglia alla Sicilia per i mercatini di Natale

Dove andare a vedere i mercatini natalizi più belli del Sud Italia in Puglia? A Bari si possono trovare bancarelle ad hoc e il tipico villaggio di Babbo Natale. Ad Alberobello, grazie ai trulli, l'atmosfera sembra essere davvero magica e unica nel suo genere. Altra tappa importante? La città di Lecce offre ai turisti presepi e botteghe artigiane dall'esperienza pluriennale dove tradizione e innovazione creano un connubio perfetto.

Dove andare in Sicilia? Da Taormina dove i mercatini si mescolano agli eventi gastronomici e a quelli musica, si può passare da Catania come da Palermo. In queste grandi città la suggestione del centro storico si amalgama perfettamente con l'atmosfera natalizia fatta di luci, colori e profumi che emergono dai vari mercatini natalizi organizzati per l'occasione tra le vie principali.

Altri mercatini natalizi più belli del Sud Italia da visitare? A Matera i mercatini tipici del Natale vengono allestiti anche nelle grotte mentre a Pietrapertosa, un borgo incastonato nelle Dolomiti Lucane, si può vivere una esperienza unica nel suo genere. Qui per tutto il mese di dicembre c'è un ricco calendario di eventi. Per scoprirli tutti basta visitare la pagina Facebook o il sito del comune.

