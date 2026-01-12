FacebookInstagramXWhatsApp

L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo: quanto costa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgono

L'hotel, in Norvegia offre, la possibilità di dormire in una camera di ghiaccio che si scioglie d'estate e viene ricostruita con il freddo.
Viaggi12 Gennaio 2026 - ore 15:46 - Redatto da Meteo.it
Dove si trova e quanto costa dormire nell'hotel di ghiaccio più a nord del mondo dove ogni anno le camere si sciolgono? Curiosi? Dormire in un luogo così particolare sembra un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Ecco quindi tutto quello che dovete sapere.

Dove si trova l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo?

Dove si trova l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo? Se volete prenotare dovete sapere che vi dovrete recare nel cuore della Norvegia artica, lungo il Circolo Polare Artico. È qui che sorge una delle strutture più affascinanti, ma anche stravaganti e insolite d’Europa e del mondo.

Insomma, il Sorrisniva Igloo Hotel vi stupirà sicuramente. Dove si trova esattamente? Sulle rive del fiume Alta, a circa 20 chilometri dall’omonima città.

Cosa sappiamo di questo hotel? In primis che è considerato l’hotel di ghiaccio più antico del Paese e l’albergo-igloo più a nord del mondo. Viene interamente costruito con neve e ghiaccio, o meglio viene ricostruito ogni inverno da zero utilizzando circa 250 tonnellate di ghiaccio e oltre 7.000 metri cubi di neve.

Altre curiosità? Ogni anno l'hotel si estende per 2.500 metri quadrati e si distingue per un design completamente nuovo, affidato ad artisti e scultori internazionali.

Come si presenta l'hotel? Tutto è ovviamente di ghiaccio: le camere, gli arredi e le decorazioni. A illuminare il tutto per rendere l'atmosfera ancora più magica ci sono splendide luci blu che servono anche a far risaltare maggiormente le sculture tematiche presenti in ogni stanza.

Siccome le temperature di ogni stanza variano dai -4 e i -7 gradi, per dormire al calduccio agli ospiti vengono forniti sacchi a pelo termici e materassini realizzati con pelle di renna.

In primavera le stanze si sciolgono e d'estate è impossibile prenotare il soggiorno perché l'hotel non esiste. Durante la stagione più fredda però si possono organizzare in questo particolarissimo hotel anche numerose cerimonie.

Quanto costa dormire nell'hotel di ghiaccio?

I prezzi per dormire in una stanza di ghiaccio che si scioglie e ogni anno viene ricostruita? Una camera doppia a notte può venire a costare anche 400 euro. Un prezzo alto, sì, ma che comprende il fatto di vivere una esperienza unica al mondo.

