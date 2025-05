Quali regioni italiane hanno conquistato più Bandiere Blu 2025?

Stamani, 13 maggio, si è tenuta la cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu 2025. Come ogni anno la FEE (Foundation for Environmental Education) ha reso noto i lidi che potranno sventolare il celebre vessillo. Sono ben 485 le spiagge italiane sulle quali quest’anno troneggerà la Bandiera Blu. Ma quali sono le regioni ad averne "guadagnate" di più?

39° edizione Bandiere Blu 2025, la classifica per regioni

L'edizione 2025 Bandiere Blu ha mostrato un trend in crescita rispetto allo scorso anno. Sono infatti 246 i Comuni che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento, 10 in più rispetto ai 236 del 2024. Con 15 new entry e 5 Comuni non confermati, il Belpaese torna a confermarsi destinazione turistica top per chi cerca la qualità dei servizi.

Dando un'occhiata alla classifica regionale notiamo che la Liguria ha perso una Bandiera e ottenuto 33 località, mentre la Puglia sale a 27 riconoscimenti grazie a 3 new entry.

Con 23 Bandiere Blu al terzo posto si classifica la Calabria (anch'essa con 3 nuovi ingressi), mentre la Campania mantiene le 20 Bandiere Blu e la posizione dello scorso anno, pur perdendo un vessillo, che è stato però rimpiazzato da una new entry. Sono 20 anche i vessilli assegnati alle Marche (uno un più dello scorso anno), mentre la Toscana conquista un nuovo riconoscimento e si attesta a quota 19.

La Sardegna ottiene 16 vessilli con un nuovo riconoscimento, così come l’Abruzzo che con un nuovo ingresso raggiunge quota 16 Bandiere Blu.

Due uscite e due new entry fanno "pareggiare il conto" alla Sicilia, che mantiene i 14 vessilli del 2024. A seguire troviamo il Trentino-Alto Adige, che conferma i suoi 12 comuni, mentre il Lazio conquista un nuovo vessillo e sale a 11. Ottime notizie anche per l’Emilia-Romagna, che con un nuovo Comune raggiunge quota 10.

Il Veneto vede confermata la sua posizione e mantiene i 9 vessilli 2024. La Basilicata rimane ferma a 5 Bandiere Blu, mentre il Piemonte è in discesa (perde un vessillo e si attesta a quota 4). Sono 3 in tutto le Bandiere Blu 2025 della Lombardia (le stesse della scorsa edizione), mentre Friuli-Venezia Giulia e Molise mantengono i 2 vessilli 2024.

Bandiere Blu, gli obiettivi 2025-2027

Come specificato dal Presidente Fee Claudio Mazza, sono 5 gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27, e precisamente: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott'acqua, lotta contro il cambiamento climatico.

Quest'anno, ha spiegato Mazza, abbiamo chiesto ai Comuni di redigere un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e quelle programmate per il triennio 2025-2027.