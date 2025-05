Bandiere Blu 2025, quali sono le new entry?

Oggi, martedì 13 maggio, nel corso della cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu 2025, la FEE (acronimo della Foundation for Environmental Education) ha assegnato i vessilli 2025. Quali sono le new entry? Scopriamolo insieme.

Bandiere Blu 2025: 15 new entry

La cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu che come ogni anno premia comuni rivieraschi e approdi turistici che si sono distinti per la qualità delle acque, il livello dei servizi offerti a residenti e turisti e altri parametri è arrivata.

La 39° edizione ha visto 15 nuovi ingressi. Salgono così a 246 le località rivierasche e a 84 gli approdi turistici dove quest'anno vedremo sventolare il vessillo blu. Sono in totale 487 le spiagge premiate, con un incremento che evidenzia ancora una volta quanto questo programma non sia tanto considerato come un semplice premio, ma piuttosto un percorso virtuoso che impegna le amministrazioni a migliorarsi costantemente.

Le spiagge italiane si confermano ancora una volta tra le migliori mete turistiche, e ottengono l'11,5% dei vessilli distribuiti a livello mondiale.

Le 15 new entry italiane sono:

Torino di Sangro (Abruzzo)

Cariati (Calabria)

Corigliano Rossano (Calabria)

Cropani (Calabria)

Sapri (Campania)

Cattolica (Emilia Romagna)

Formia (Lazio)

Campofilone (Marche)

Castrignano del Capo (Puglia)

Margherita di Savoia (Puglia)

Pulsano (Puglia)

San Teodoro (Sardegna)

Messina (Sicilia)

Nizza di Sicilia (Sicilia)

Marciana Marina (Toscana)

Come vengono assegnate le Bandiere Blu 2025?

Il vessillo è andato a quelle località che hanno potuto dimostrare una eccellente qualità delle acque di balneazione negli ultimi 4 anni, sulla base dei dati che Arpa ha effettuato nel corso del programma nazionale di monitoraggio.

Come negli anni precedenti, i Comuni hanno poi presentato questi risultati, che non sono stati i soli a determinare quelle località che potranno sventolare il famoso vessillo. Sono infatti 32 i criteri del programma che ogni anno vengono aggiornati, in modo tale da spingere i Comuni partecipanti a impegnarsi nella risoluzione e nel miglioramento delle diverse problematiche relative alla gestione del territorio, per un'attenzione sempre crescente verso la salvaguardia ambientale.