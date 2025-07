Viaggi: Isole Cies, un luogo magico tutto da scoprire

Le Isole Cíes, un tesoro nascosto dell’Atlantico, si trovano a breve distanza dalla costa della Galizia e incantano con scenari spettacolari. Spiagge dal sapore tropicale, mare trasparente e percorsi immersi nella natura fanno di questo arcipelago una perla del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia.

Formato dalle isole di San Martiño, Monteagudo e Faro, collegate tra loro da un suggestivo lembo di sabbia, è una meta ideale per chi ama esplorare ambienti incontaminati e selvaggi.

Isole Cies, un paradiso tropicale in Europa

L’arcipelago delle Cíes è composto da tre isole principali: San Martiño, Monteagudo e Faro. Queste terre emerse sono collegate da una sottile striscia di sabbia bianca che forma la splendida Praia das Rodas, una spiaggia di rara bellezza celebrata anche dal quotidiano britannico The Guardian.

Le acque dell’oceano qui sono limpide e trasparenti, dando vita a scenari suggestivi come il Lago de los Niños, una vera meraviglia naturale. Tra le altre meravigliose spiagge che arricchiscono l’arcipelago si trovano Figueiras, spesso scelta dagli amanti del naturismo, e Nosa Señora, una cala ancora più incontaminata e immersa nella natura selvaggia.

Poiché l’arcipelago fa parte di un Parco Naturale protetto, l’accesso è regolato in modo molto rigoroso: è necessario prenotare in anticipo e sono ammessi al massimo 2.200 visitatori al giorno, una misura che riflette l’impegno per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Le Cíes abbracciano appieno lo spirito del turismo slow: qui non esistono auto, alberghi o grandi strutture ricettive. Chi desidera pernottare può soggiornare in campeggio, portando la propria tenda oppure noleggiandone una in loco. Per mangiare, ci si affida a tre piccoli bistrot che offrono piatti tipici della zona, come pimientos de Padrón, sardine grigliate e pesce fresco appena pescato.

Cosa vedere e cosa fare in estate alle Isole Cies

Quest’isola rappresenta una meta perfetta per gli appassionati di escursioni e passeggiate immersi nella natura incontaminata. Tra i percorsi più suggestivi c’è la ruta del Alto do Príncipe, un sentiero che conduce al punto panoramico più elevato dell’arcipelago e regala vedute spettacolari sull’oceano e sul paesaggio circostante. Un’altra camminata affascinante è quella che attraversa l’isola di Monteagudo, collegando la parte settentrionale con le maestose scogliere a sud.

Al centro dell’arcipelago si trova l’isola do Faro, considerata il vero cuore pulsante delle Cíes. Questa isola, posizionata strategicamente, è anche il punto di riferimento principale sia dal punto di vista geografico che logistico. Qui si trovano il molo di attracco dei traghetti provenienti dalla terraferma, il centro visitatori del Parco Nazionale e l’unico campeggio autorizzato dell’arcipelago.

Da questo punto partono diversi sentieri escursionistici che si snodano lungo le spettacolari scogliere e attraversano aree boschive ricche di vegetazione. Tra i percorsi più apprezzati c’è la ruta del Faro de Cíes, che conduce all’imponente faro da cui l’isola prende il nome.

Per chi cerca un itinerario più breve ma altrettanto suggestivo, c’è la ruta do Faro da Porta, un cammino rilassante che attraversa le pinete dell’isola, offrendo ombra e quiete durante l’escursione.