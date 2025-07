Viaggi in aereo, non è più richiesto di mostrare il documento prima di imbarcarsi: le novità sui voli nazionali ed europei

I viaggiatori che stanno per imbarcarsi a bordo di un volo non sono più tenuti a mostrare un documento di identità insieme alla carta di imbarco per le tratte nazionali ed europee.

Voli, imbarco in aereo: non c'è più l'obbligo di presentare i documenti

Non c'è più l'obbligo di presentare i documenti insieme alla carta d'imbarco ai gate dei voli nazionali ed europei. La novità è stata confermata da Pierluigi De Palma, presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Pierluigi De Palma, che ha sottolineato come i controlli di sicurezza restano, ma il viaggiatore non è tenuto a mostrare al gate un proprio documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco.

La notizia arriva nel pieno della stagione estiva, in un momento clou per spostamenti e viaggi. La novità di eliminare l'obbligatorietà di mostrare i documenti insieme alla carta di imbarco velocizzerà la salita a bordo dell'aereo. Proprio il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Pierluigi De Palma ha sottolineato: "Si salirà a bordo più velocemente".

La decisione accorcia le distanze avvicinando il viaggio in aereo a quello in treno anche se, attenzione, non cambiano i protocolli di sicurezza da osservare per l'imbarco. Il passeggero che sta per imbarcarsi in un volo nazionale ed europeo è tenuto sempre al controllo dei bagagli e al passaggio sotto il metal detector.

Non solo, è importante rispettare in materia di bagaglio le di sicurezza che vietano il trasporto di determinati oggetti. Proprio il presidente dell'Enac ha sottolineato: "Passaporti o carte d'identità non vanno lasciati a casa. Se al momento del controllo a sorpresa il viaggiatore ne è sprovvisto, non potrà salire a bordo".

Le novità per i viaggi in aereo: cosa cambia?

La scelta di eliminare l'obbligatorietà a mostrare il documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco è stata decisa per accelerare le procedure di imbarco. Ricordiamo che finora per accedere a bordo dell'aereo bisognava mostrare, oltre alla carta d'imbarco, cartacea o digitale, un documento di identità da sottoporre alla verifica dell'operatore di terra della compagnia di voli.

Si tratta di un controllo veloce di pochi secondi ma che moltiplicato per il numero elevato di passeggeri faceva allungare i tempi. Ora le cose cambiano, ma attenzione: i documenti di identità devono essere sempre a portata di mano.