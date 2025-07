La città medievale più grande (e meglio conservata) d'Europa si trova in Francia

Tre km di mura antiche, 52 torri e ben 11 ettari di superficie testimoni del passato: sono i numeri impressionanti che fanno di una località francese la città medievale più estesa e meglio conservata d'Europa.

Carcassonne, una roccaforte francese Patrimonio Unesco

Il borgo medievale più grande e meglio conservato d'Europa, grazie anche ad ampie ricostruzioni, si trova a Carcassonne, una località situata nella zona sud della Francia. La città fortificata è racchiusa all'interno di 3 km di mura e vanta una superficie di circa 11 ettari che custodisce, in uno stato davvero sorprendente, antiche testimonianze del passato.

Al suo interno ci sono ben 52 torri, sapientemente distribuite su due mura concentriche, ma anche strutture difensive all'avanguardia per l'epoca in cui furono realizzate e castelli medievali. Non a caso Carcassonne, per le sue testimonianze del Medioevo, è stata eletta doversi anni fa città Patrimonio dell'Unesco. Coloro che amano quel particolare periodo storico a cavallo tra l'Età antica e quella Moderna, non potranno tralasciare una vacanza nella roccaforte francese.

Cosa vedere a Carcassonne

Se avete in programma una vacanza a Carcassonne, il nostro consiglio è di prevedere un soggiorno di almeno 2/3 giorni. Per ammirare le mura sarà sufficiente una giornata, ma sarebbe un vero peccato giungere fin là e dover rinunciare a visitare l'interno del paese.

Nella zona che circonda la cittadella si trova il Castello dei Conti, ben distinguibile grazie alle 9 torri difensive che spiccano sulla facciata, che ospita all'interno un museo dedicato ai manufatti medievali.

Dirigendosi poi verso la Bastide Saint-Louis sarà possibile esplorare il cammino che la città ha percorso nel corso della storia. Si tratta del quartiere moderno della città, dove spiccano negozi d'alta moda e palazzi. Nel centro del quartiere si trova Place Carnot, che ospita al centro al Dio Nettuno e ai lati molti caffè tradizionali.

Chi preferisce dedicare la visita all'architettura sacra invece, potrà trovare nella Basilica di Saint-Nazaire una delle chiese più belle della regione, testimonianza dei gloriosi stili romanico e gotico.

L'ultima tappa prima di lasciare la città non potrà che prevedere la Maison de la Laine et du Drap, una sorta di museo che ripercorre tutte le tappe principali della storia della lavorazione della lana, un'attività artigianale che ha reso Carcassonne famosa in tutto il mondo.