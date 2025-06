Cinque Vele 2025: 30 località italiane si aggiudicano il vassello Legambiente

Foto da Wikipedia

Lungo gli oltre 7.000 chilometri di litorale italiano, sono 30 le destinazioni costiere premiate con le cinque vele, 20 marine e 10 lacustri, secondo Legambiente e Touring Club Italiano, come indicato nella guida Il mare più bello 2025. Anche nel 2025, la Sardegna si distingue come la regione con il maggior numero di località insignite del riconoscimento delle cinque vele: sono infatti sei i comuni premiati, tra cui figurano Cabras, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Posada. A seguire, la Puglia conquista cinque posizioni in classifica, mentre la Campania si attesta con tre località che raggiungono l’ambito traguardo.

Cinque Vele 2025, la classifica del mare più bello

In cima alla graduatoria 2025 stilata da Legambiente e Touring Club Italiano si posiziona Domus de Maria, in Sardegna (provincia del Sud Sardegna), grazie al tratto costiero di Chia e alla recente istituzione dell’area marina protetta di Capo Spartivento. Il comune entra per la prima volta nel circuito delle amministrazioni locali che hanno aderito all’accordo promosso da Legambiente all’interno del progetto europeo Life Turtlenest.

Al secondo posto si trova Pollica (Sa), perla del Cilento, seguita da Nardò, in provincia di Lecce, anche questa tra le nuove realtà impegnate nella salvaguardia delle tartarughe marine. Fuori dal podio, in quarta posizione figura Baunei, in provincia di Nuoro, anch’essa tra i nuovi firmatari del protocollo di tutela. Al quinto posto San Giovanni a Piro (Sa), seguita da Castiglione della Pescaia (Gr), già più volte premiata negli anni precedenti.

Settima e ottava posizione sono occupate da due mete sarde: Cabras, con il Golfo di Oristano e l’area marina Sinis - Mal di Ventre, e San Teodoro, affacciata sul Golfo di Olbia e sull’area marina di Tavolara. Al nono posto si classificano congiuntamente tre borghi liguri delle Cinque Terre: Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza. Chiude la top ten Otranto (Le), sulla costa adriatica del nord Salento. All’undicesimo posto troviamo Santa Teresa di Gallura (Ss), apprezzata per il tratto costiero incluso nell’area marina protetta di Capo Testa - Punta Falcone. Segue Capalbio, nella parte meridionale della Toscana, incastonata nel comprensorio della Costa d’Argento e dell’Isola del Giglio.

La tredicesima posizione spetta a Maratea, in Basilicata, lungo la suggestiva costa tirrenica lucana. Quattordicesima è l’Isola del Giglio, di nuovo in Toscana, mentre tre località pugliesi conquistano altrettante posizioni: Melendugno (15ª) sul versante adriatico del Salento, Vieste (16ª) sul litorale meridionale del Gargano, e Gallipoli (19ª), affacciata sullo Ionio. Chiude la classifica delle prime venti Grosseto, in Toscana, nel territorio della Maremma.

I laghi più belli d'Italia secondo Legambiente

Per quanto riguarda le località lacustri, il Lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, mantiene anche nel 2025 il primato tra le destinazioni d’eccellenza. Al secondo posto si colloca il Lago di Monticolo, situato nel comune di Appiano sulla Strada del Vino (BZ), seguito dal Lago di Avigliana Grande, in provincia di Torino. La quarta posizione è occupata dal Lago del Mis, nel territorio di Sospirolo (BL), in Veneto, mentre al quinto posto troviamo il Lago di Fiè, situato a Fiè allo Sciliar (BZ).

Segue, in sesta posizione, il Lago di Santa Croce, nel comune di Alpago (BL), sempre in Veneto. Il settimo posto va al Lago di Scanno, situato nell’omonimo comune abruzzese in provincia dell’Aquila. All’ottava e alla decima posizione si trovano due mete lombarde affacciate sulla sponda occidentale del Lago di Garda: Gardone Riviera e Toscolano Maderno, entrambe nel bresciano. Al nono posto si piazza invece la zona del Lago Maggiore che comprende il Nord Verbano e il Golfo Borromeo, rappresentata da Cannero Riviera (VB), in Piemonte.