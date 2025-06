Quali sono i 10 Paesi più visitati al mondo nel 2025? La classifica delle Nazioni Unite

Francia, Spagna e Stati Uniti d'America guidano la classifica dei 10 Paesi più visitati dal mondo. I dati sono stati comunicati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, ma è importante precisare che i dati riguardano l'anno 2024, visto che l'anno 2025 è ancora in corso.

La Francia guida la speciale classifica dei Paesi più visitati al mondo secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. È il Paese più visitato al mondo durante l'anno 2024 collezionando ben 89 milioni di visitatori. Numeri da record in generale per tutto il settore del turismo che ha visto negli ultimi dodici mesi un incremento del 19%. L'Europa si conferma la regione più popolare ed amata dai turisti e viaggiatori con 793 milioni di viaggi, ma nella top ten spunta anche la Cina che, con 66 milioni di viaggiatori, si classifica al quarto superando così l'Italia.

La Francia trionfa nella classifica dei 10 Paesi più visitati al mondo grazie ad un patrimonio artistico e culturale eccelso. Basti pensare alla magica Parigi che offre musei e monumenti del calibro del Louvre e Torre Eiffel. Non solo, la Francia conquista milioni di visitatori anche per le splendide spiagge della Costa Azzurra, ma anche con le valli della Loira e i vigneti di Borgogna e Champagne. Da non dimenticare poi la cucina francese amatissima in tutto il mondo.

Al secondo posto troviamo la Spagna con 83 milioni di visitatori all'anno. Un Paese ricco di storia e cultura con città meravigliose come Madrid e Barcellona dove si trovano alcuni dei musei più importanti al mondo. Dal Museo del Prado alle opere senza tempo del geniale Pablo Picasso e Salvador Dalì, la Spagna è una delle mete da non perdere. Non solo storia e cultura, la Spagna è anche mare con le cristalline spiagge di Ibiza e Formentera senza dimenticare le Isole Canarie.

Al terzo posto, invece, troviamo con 79 milioni di visitatori gli Stati Uniti d'America. Da New York a Los Angeles, da Miami all'Arizona, l'America è un sogno ad occhi aperti per milioni di turisti. Gli USA sono anche un paradiso per gli amanti della natura: basti penare al Grand Canyon in Arizona oppure al Parco Nazionale di Yellowstone fino a Los Angeles. Da non perdere poi città come Washington D.C. con i suoi monumenti e musei nazionali e la bellissima New York che attira ogni anno milioni e milioni di viaggiatori!

La classifica dei 10 Paesi più visitati al mondo

Ecco a seguire la classifica completa con i 10 Paesi più visitati al mondo nell'anno solare 2024 secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.