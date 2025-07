Qual è l'abbigliamento ideale per viaggiare in aereo? Jeans e leggins andrebbero evitati: ecco perché

Con l’estate, molti turisti si apprestano a viaggiare verso le loro destinazioni vacanziere. A coloro che sceglieranno di viaggiare in aereo, gli esperti raccomandano di prestare attenzione all’abbigliamento, sconsigliando indumenti troppo aderenti, come jeans attillati o leggings, per motivi medici e di sicurezza.

Quali capi d'abbigliamento scegliere per viaggiare in aereo?

Quando si intraprende un viaggio in aereo è consigliabile evitare di indossare leggings o jeans eccessivamente aderenti. Sebbene tali capi siano frequentemente ritenuti confortevoli, esperti suggeriscono la preferenza per indumenti più ampi e traspiranti.

L'abbigliamento eccessivamente aderente potrebbe creare qualche problema alla circolazione sanguigna durante il volo. Il prolungato soggiorno seduto, con le gambe piegate e indumenti aderenti, favorisce infatti l'accumulo di sangue nella parte inferiore del corpo, aumentando il rischio di trombosi venosa profonda.

Abiti troppo stretti indossati per un lungo periodo potrebbero portare a condizioni come la meralgia parestesica, nota anche come sindrome di Roth-Bernhardt, una neuropatia che interessa il nervo cutaneo femorale laterale e provoca dolore, intorpidimento e sensazione di bruciore nella parte anteriore e laterale della coscia.

Esiste anche un altro motivo per cui sarebbe sconsigliato indossare leggings durante un volo, ovvero per questioni di sicurezza sebbene gli incidenti aerei siano un'eventualità rarissima. Gli indumenti realizzati con materiali sintetici derivati dal petrolio presentano infatti un'elevata percentuale di rischio di infiammarsi.

Cosa indossare per viaggiare in aereo?

Qual è l'abbigliamento perfetto per un viaggio in aereo? Meglio capi comodi, larghi e realizzati in fibre naturale. Per le donne così via libera a vestiti ampi o pantaloni di cotone e lino, mentre gli uomini potranno puntare su pantaloni morbidi, in tessuti leggeri come il lino o il cotone, da abbinare a magliette o camicie.