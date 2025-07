Le 10 città italiane dove i turisti stranieri spendono di più: Roma e Milano in testa

L'Italia è tra le mete preferite dai turisti stranieri. La conferma arriva dal Rapporto Tourism and Incoming Watch, realizzato da Nexi, che stima intorno ai 20,9 miliardi di euro la la spesa dei turisti internazionali nel nostro Paese. Con un incremento importante del 37,9% rispetto al 2022.

Viaggi in Italia: il nostro Paese è amato dai turisti internazionali

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il rapporto Tourism and Incoming Watch rivelando come l'Italia sia amatissima dai turisti stranieri che la scelgono come meta delle proprie vacanze. Nel 2024, infatti, i turisti internazionali hanno speso nel nostro Paese la cifra record di 21 miliardi di euro, circa un 40% in più rispetto al 2022.

I turisti americani sono quelli che spendono di più nel nostro Paese con una spesa complessiva di 3,8 miliardi di euro. Non solo, sono anche i più fedeli visto che scelgono l'Italia come meta delle proprie vacanze per via della cucina, ma anche per lo shopping e cultura. Tra le città più amate ci sono Roma, Firenze e Venezia.

A battere gli americani in termini di spesa individuale sono i turisti provenienti da Arabia Saudita ed Emirati Arabi capaci di spendere nel nostro Paese 913 euro i primi e 822 euro i secondi. Cifre di gran lunga superiori alla media dei turisti americani di circa 411 euro. Dati alla mano il 74,7% della spesa complessiva è legata a 20 zone tra cui spiccano Roma, Firenze, Venezia, Milano e la Costiera Amalfitana.

La classifica delle città italiane preferite dai turisti stranieri e dove spendono di più

Roma e Milano guidano la speciale classifica delle città preferite dai turisti stranieri, ma anche quelle dove spendono di più. La Capitale occupa la prima posizione della classifica Rapporto Tourism and Incoming Watch realizzata da Nexi con un guadagno di spesa pari a 3,63 miliardi di euro seguita da Milano con 1,85 miliardi di euro. Cifre record che da sole contribuiscono al 26% della spesa complessiva del turismo straniero nel nostro Paese.

Al terzo posto troviamo Venezia con uno spesa pari a 1,75 miliardi di euro tallonata da Firenze con 1,35 miliardi di euro. Quinta posizione per Napoli con 1,33 miliardi di euro. Ecco la top 10 delle città italiane preferite dagli stranieri: