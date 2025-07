I migliori aeroporti del mondo del 2025: c'è anche Fiumicino

La classifica del 2025 dei migliori aeroporti del pianeta, stilata da Skytrax, ente londinese fondato nel 1989 e specializzato nella valutazione del trasporto aereo, ha evidenziato le eccellenze di diversi hub internazionali. Tra questi spicca anche lo scalo di Roma Fiumicino, che conquista l’ottava posizione, a testimonianza degli sforzi dell’Italia nel garantire standard elevati in termini di servizi e funzionalità aeroportuali.

Migliori aeroporti del mondo 2025, Singapore al primo posto

Come ogni anno, anche per il 2025 Skytrax ha pubblicato la sua rinomata classifica dei migliori aeroporti del mondo, assegnando riconoscimenti alle eccellenze del trasporto aereo globale. Tra le novità più rilevanti di quest’edizione c’è il ritorno in cima alla classifica del Changi Airport di Singapore, che riconquista la prima posizione, superando lo scalo di Doha, l’Hamad International Airport.

Per la tredicesima volta, Changi si aggiudica il titolo di miglior aeroporto al mondo, confermandosi un punto di riferimento internazionale non solo per l’efficienza dei servizi, ma anche per l’esperienza unica offerta ai viaggiatori. Lo scalo di Singapore è infatti un vero e proprio centro multifunzionale, che va ben oltre il semplice concetto di aeroporto: al suo interno si trovano giardini esotici, boutique, ristoranti, installazioni artistiche sempre nuove e persino una serra con farfalle.

Da non perdere è il Jewel Changi Airport, un complesso su più livelli ricco di negozi e aree ristoro. Il suo elemento più iconico è il Jewel Rain Vortex, la cascata coperta più alta al mondo, che si tuffa per 40 metri attraverso sette piani nel cuore di una rigogliosa foresta tropicale indoor. Al calare del sole, l'acqua si trasforma in uno spettacolo visivo con giochi di luci e colori che lasciano senza fiato.

Subito dopo il primo posto conquistato dallo scalo di Singapore, si posiziona l’Hamad International Airport di Doha, che nel 2024 aveva guidato la classifica mondiale. Nonostante la perdita del primato, l’aeroporto del Qatar ha comunque ottenuto riconoscimenti significativi: è stato premiato come miglior scalo al mondo per l’offerta commerciale e si è confermato il migliore della regione mediorientale. Al terzo posto troviamo il Tokyo Haneda Airport, apprezzato in particolare per la straordinaria pulizia e per l’efficienza nella gestione dei voli interni.

Fiumicino tra i migliori aeroporti del mondo

L’aeroporto di Roma Fiumicino si è classificato all’ottavo posto nella classifica globale dei migliori scali del 2025. Il Leonardo da Vinci ha inoltre ottenuto il riconoscimento come miglior aeroporto al mondo nella fascia di traffico compresa tra 40 e 50 milioni di passeggeri all’anno, oltre a conquistare le prestigiose cinque Stelle Skytrax, il più alto livello di valutazione attribuito dall’ente internazionale indipendente. Questo risultato rappresenta una significativa conferma della qualità dello scalo romano, che aveva ricevuto per la prima volta tale titolo nel dicembre 2022.

Lo scalo principale di Roma rafforza il suo ruolo strategico tra gli hub più rilevanti d’Europa, come dimostra anche la nuova crescita nel numero di passeggeri: nei primi cinque mesi del 2025 si è registrato un aumento del 7% rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente.