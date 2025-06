Estate 2025: 10 idee per vacanze low cost (senza rinunciare allo stile)

Le colonnine di mercurio continuano a salire e sono in molti a iniziare a programmare le prossime vacanze al mare. Da un lato c'è il desiderio di concedersi una vacanza da sogno e dall'altro i costi (a volte proibitivi) delle località di villeggiatura più blasonate.

Vacanze low cost in località da sogno per l'Estate 2025

Molti italiani in questo periodo si stanno chiedendo se rinunciare a una vacanza da sogno oppure alleggerire (spesso di molto) il conto in banca. Esiste anche una soluzione che permette di trascorrere qualche giorno in località bellissime senza essere costretti a sostenere spese esorbitanti.

Le vacanze low cost in località splendide sono ancora possibili. Noi abbiamo selezionato per voi alcuni consigli che vi permetteranno di non rinunciare al comfort del lusso e, al tempo stesso, di non far pesare troppo questo vostro sogno sul bilancio familiare.

Come organizzare un viaggio di lusso spendendo poco?

Prima di accantonare del tutto l'idea di concedersi una vacanza di lusso spendendo poco, ecco alcune strategie che potranno aiutare a realizzare questo sogno. Prenotare con anticipo, controllare periodicamente le offerte last minute, essere flessibili nella scelta della destinazione ed evitare le partenze nel fine settimana sono tutte tattiche che permetteranno di ottenere prezzi esclusivi anche per le mete più gettonate. Sfruttando questi piccoli stratagemmi è spesso possibile trascorrere qualche giorno in resort esclusivi e località da sogno senza dover sborsare cifre esorbitanti.

10 mete perfette per una vacanza di lusso economica

Dopo aver scoperto i vari stratagemmi che potranno permettere di vivere esperienze fantastiche a basso costo, vediamo quali sono le mete ideali. Trovare la giusta destinazione è infatti un passo fondamentale per garantirsi esperienze che resteranno a lungo impresse nella memoria. Le destinazioni capaci di offrire resort esclusivi, panorami mozzafiato, spiagge bellissime e spa favolose sono davvero molte, e noi ne abbiamo selezionate 10 per voi.

Al primo posto non poteva mancare una località che da molti anni rappresenta la destinazione ideale per le vacanze degli italiani: Sharm el-Sheikh. Gli appassionati di snorkeling e immersioni potranno trovare in queste coste bagnate dal Mar Rosso il loro paradiso, mentre chi ama rilassarsi potrà farlo nei resort 5 stelle esclusivi che garantiscono servizi eccellenti. Raggiungere Sharm el-Sheikh con voli diretti low cost è possibile, soprattutto se si sceglie la bassa stagione. E non è la sola località egiziana a vantare panorami da favola. Per spendere ancora meno è possibile optare per altri luoghi meno noti, che però assicurano comunque servizi turistici di altissimo livello, come Hurghada e Marsa Alam.

Un'altra destinazione oggetto dei desideri di chi sogna una vacanza di lusso low cost è sicuramente Bali. Isola iconica costellata di ville con piscine private, alberghi immersi nella giungla e centri benessere per ogni esigenza, quest’isola indonesiana è ideale per viaggi di coppia, vacanze in famiglia o viaggiatori solitari.

Coloro che sognano una vacanza nei mari esotici potranno scegliere la Riviera albanese. Con le loro coste caraibiche e le acque cristalline, località come Ksamil o Saranda, permettono di fare una vacanza a basso costo. Hotel eleganti e appartamenti sul mare a basso prezzo permetteranno di crogiolarsi al sole in un panorama che non ha niente da invidiare alle più blasonate spiagge caraibiche.

Altra destinazione per soggiorni low cost è Hammamet in Turchia. Incantevole città costiera che offre lussuosi resort a prezzi competitivi, è la destinazione ideale per chi vuole immergersi nella tranquillità locale e lasciarsi cullare dalle onde del Mediterraneo. Sarà sufficiente prenotare un volo low cost per Tunisi e, circa un'ora, atterrare nella capitale. Da qui salire su un taxi economico che vi porterà direttamente al resort.

Nella top ten delle destinazioni low-cost non poteva mancare il Marocco. Scegliere di trascorrere un periodo di vacanza a Marrakech. permette di immergersi in un clima affascinante e vivace, alloggiare in riad storici anche molto lussuosi con cortili interni, piscine, spa e trattamenti di ogni tipo a basso costo.

Sul sesto gradino del podio troviamo due destinazioni turche: Adalia (Antalya) e la Cappadocia. Entrambe offrono soluzioni convenienti e, mentre la prima rappresenta una delle "regine" delle vacanze con formula all inclusive, la Cappadocia permette di trascorrere qualche giorno in maniera decisamente insolita. Tra le principali attrazioni troviamo la possibilità di pernottare in affascinanti strutture scavate nella roccia o volare all'alba in mongolfiera.

Templi antichi, spiagge incontaminate e safari mozzafiato sono invece i tre "ingredienti" che possono rendere perfetta una vacanza economica nello Sri Lanka, meta ideale per viaggi di nozze e turisti alla ricerca di una località perfetta per una fuga romantica.

Coloro che cercano una località per un soggiorno rigenerante, potranno trovare nell'ospitalità thailandese e nella bellezza di luoghi come Phuket, Krabi o Koh Samui una soluzione al top. I prezzi contenuti dei vari resort lussuosi e ristoranti prestigiosi sapranno trasformare ogni soggiorno in un'esperienza unica.

Chi è disposto ad affrontare un viaggio un po' lungo potrà anche prendere in considerazione mete esotiche come il Vietnam. Costi di vita bassi, ristoranti e spostamenti a prezzi contenuti, fanno da contorno agli scenari incantevoli offerti da località come Da Nang, Nha Trang e Hoi An.

Un'alternativa allettante per chi non vuole allontanarsi dai confini europei è data dalle capitali dell'Est. Praga, Bucarest e Budapest offrono hotel sfarzosi, ottimi ristoranti e centri termali a costi molto più contenuti delle più tradizionali mete occidentali, senza per questo privare il turista di esperienze culturali e atmosfere romantiche.