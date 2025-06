Viaggi, come risparmiare sui treni? Ecco qualche consiglio pratico

Il treno è diventato un'ottima alternativa ad altri mezzi di trasporto, grazie soprattutto ai notevoli miglioramenti dell'Alta Velocità. In particolare lungo la direttrice Nord-Sud, i tempi di viaggio si sono drasticamente ridotti. Oggi, la presenza di più operatori ferroviari ha incentivato la concorrenza, contribuendo anche a rendere i prezzi dei biglietti più accessibili. Consultando le proposte disponibili online, è facile confrontare le varie tariffe e scegliere quella più conveniente, con la possibilità di risparmiare sensibilmente sulle spese di viaggio.

Viaggi, i consigli per risparmiare sui treni

Per risparmiare sul biglietto dei treni bisogna tener conto di alcuni aspetti. Innanzitutto chi desidera contenere i costi del viaggio in treno può approfittare delle offerte più vantaggiose prenotando con largo anticipo. Sia Trenitalia che Italo propongono biglietti a prezzi ridotti, ma queste tariffe, proprio perché particolarmente economiche, presentano alcune limitazioni: sono meno flessibili in termini di modifiche e cancellazioni e tendono a terminare rapidamente.

Il passo fondamentale è quindi decidere con certezza la data di partenza e bloccare subito il biglietto, consultando i siti ufficiali delle varie compagnie per cogliere le promozioni più interessanti. È consigliabile muoversi con tempestività soprattutto se si intende viaggiare in prossimità di festività o nei periodi di maggiore afflusso turistico. Va tenuto presente che i biglietti scontati, in genere, non consentono rimborsi né cambi in caso di rinuncia al viaggio.

Chi utilizza frequentemente il treno può approfittare dei programmi fedeltà messi a disposizione sia da Trenitalia che da Italo, che consentono di ottenere risparmi interessanti nel tempo. Iscrivendosi al sito di Trenitalia, è possibile richiedere la “Cartafreccia”, una tessera che permette di accumulare punti ogni volta che si viaggia. I punti vengono accreditati automaticamente se il biglietto viene acquistato online, oppure inserendo il codice della tessera al momento dell’acquisto tramite altri canali.

I vantaggi includono sconti variabili, generalmente compresi tra il 5% e il 10%. Anche Italo propone un sistema simile con il programma “Italo Più”. Iscrivendosi, si ottengono punti a ogni viaggio effettuato e, accumulandone abbastanza, si può arrivare a ricevere un biglietto gratuito ogni cinque tratte percorse. Inoltre, chi aderisce al programma ha accesso a offerte e promozioni esclusive riservate agli iscritti.

Quando i biglietti del treno costano meno?

Per chi percorre frequentemente la stessa tratta ferroviaria, una soluzione vantaggiosa può essere l’acquisto di un carnet di viaggi. Sia Trenitalia che Italo offrono pacchetti da 10 corse, che permettono di risparmiare fino al 50% rispetto al costo dei singoli biglietti.

La validità di questi carnet è di 120 giorni per Trenitalia e di 180 giorni per Italo. Inoltre, Trenitalia propone ai possessori della Cartafreccia una speciale formula 3x2, che consente di effettuare tre spostamenti sulla stessa tratta pagando solo per due, con un utilizzo possibile entro 60 giorni dall’acquisto.

È importante anche considerare le offerte legate agli orari meno richiesti o ai fine settimana. Entrambe le compagnie, infatti, applicano tariffe ridotte per chi sceglie di viaggiare in fasce orarie meno affollate o nei weekend. Trenitalia, per esempio, mette a disposizione la promozione “Andata/Ritorno weekend”: chi parte il sabato e rientra la domenica può acquistare un biglietto al costo fisso di 69 euro, valido in seconda classe o nella categoria Standard, indipendentemente dalla distanza. Italo, dal canto suo, garantisce uno sconto superiore al 50% per chi effettua un viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno. In questo caso, i biglietti vanno acquistati entro il giorno precedente, tramite qualsiasi canale di vendita.