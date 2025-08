Quali sono le migliori isole d'Europa da visitare nel 2025? La classifica di Guardian

Per molti, la parola “estate” richiama scenari familiari: spiagge dorate, cene vista mare e passeggiate serali con una giacca leggera, se soffia il maestrale. Spesso inseguiamo questo ideale tra le isole più celebri d’Europa, finendo però per ritrovarci immersi in folle di turisti e confusione. Tuttavia, basta allontanarsi dai percorsi più affollati e guardare con curiosità verso destinazioni meno conosciute per scoprire luoghi incantevoli, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Ecco allora che il Guardian propone una selezione di isole da esplorare, perfette per chi cerca autenticità e tranquillità.

Le migliori isole d'Europa da visitare nel 2025, la classifica di Guardian

Il Guardian ha inserito Procida tra le isole europee da non perdere nel 2025, elogiandola per il suo fascino semplice e l’atmosfera rilassata che la caratterizza. Frequentata da un turismo rispettoso e sostenibile, conserva un’anima genuina, visibile nei suoi caratteristici centri come Corricella, Terra Murata e Marina Grande, collegati tra loro da mezzi lenti come biciclette, autobus locali o semplicemente a piedi.

Tra le mete suggerite figura anche Styrsö, isola svedese di circa 1,6 chilometri quadrati, abitata da 1.400 persone che vivono senza auto, preferendo spostamenti ecologici su due ruote o con scooter elettrici. Raggiungibile in circa mezz’ora di traghetto da Göteborg (linee 281 e 282), i principali punti di sbarco sono Bratten e Tången, cuori pulsanti della vita locale.

Nella classifica figurano inoltre Spiekerook, una tranquilla isola tedesca, Inisheer, la più piccola delle Aran in Irlanda, Kythira, perla nascosta della Grecia, Kuusiluoto, piccolo rifugio finlandese e Silba, affascinante isola croata dove le auto sono bandite e il tempo sembra essersi fermato.

Le migliori spiagge in Europa, la classifica

Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una classifica delle spiagge più belle d’Europa, celebrando la varietà e la bellezza naturale del litorale del continente. Dai tratti sabbiosi e dorati fino alle coste più selvagge e incontaminate, l’Europa offre veri gioielli marini immersi in paesaggi mozzafiato.

A guidare la classifica è la Grecia, che si distingue con ben sette spiagge selezionate. Le isole greche, in particolare, custodiscono angoli di costa bagnati da acque cristalline dal sapore tropicale. A pari livello si colloca la Francia, anch’essa con sette spiagge premiate. Sebbene spesso si pensi che le meraviglie costiere francesi siano concentrate tra Costa Azzurra e Corsica, anche le regioni settentrionali del Paese offrono scorci marittimi di grande fascino.

Non mancano nella lista la Spagna, con sei spiagge raccomandate, e il Portogallo, che ne conta cinque. L’articolo segnala anche mete meno frequentate dai grandi flussi turistici, come l’Albania e il Montenegro, dove si trovano coste incontaminate e ancora autentiche. Tra le sorprese figura l’Irlanda, presente con due spiagge che meritano una visita. Infine, una menzione va anche a Germania, Turchia e Paesi Bassi, ognuno rappresentato da una spiaggia selezionata.