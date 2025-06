Spiagge da sogno: Is Arutas in Sardegna è una meta da visitare almeno una volta nella vita - Foto e Video

Foto da Wikipedia

Quella per le spiagge incontaminate, con sabbia bianca e mare cristallino, è una passione condivisa da milioni di persone. Ogni anno sono infatti tantissimi coloro che in vista delle vacanze estive si mettono alla ricerca di spiagge da sogno. Quella di cui vi parliamo oggi è Is Arutas, una delle perle di una regione italiana già famosa per la bellezza delle sue coste: la Sardegna.

Dove si trova la spiaggia di Is Arutas in Sardegna?

La spiaggia di Is Arutas, che in lingua sarda significa “le grotte”: probabilmente il nome di questo luogo deriva dai tanti anfratti e dalle numerose cave arenarie presenti in tutta l'area. È situata nella penisola del Sinis, nella Sardegna centro-occidentale, a pochi chilometri da Cabras.

La località, tra le più belle di tutta la Sardegna, si estende per diversi chilometri, ed è caratterizzata da un mare trasparente che assume colori tra il verde e l'azzurro. La spiaggia è nota per il suo caleidoscopico arenile, composto di piccolissimi granelli di quarzo rosa che presentano sfumature che vanno dal rosa chiaro al verde e al bianco (da cui l'appellativo “spiaggia dai chicchi di riso”). Spesso questa bellissima località è inserita ai vertici delle classifiche internazionali: gli esperti di Vanity Fair Traveller la scelsero nel 2013 tra le più belle al mondo.

Cosa offre Is Arutas? Ecco i servizi in spiaggia e parcheggi

L’arenile di Is Arutas è molto ben curato e dotato di servizi per tutte le esigenze dei visitatori, tra cui tanti chioschi e ristoranti. Ci sono diversi parcheggi gratuiti nelle vicinanze della spiaggia, nonché un ampio parcheggio a pagamento. Se vi recate presso la spiaggia in periodo di alta stagione, è importante arrivare molto presto perché i parcheggi si riempiono facilmente da subito.

Come arrivare a Is Arutas?

Fortunatamente la spiaggia di Is Arutas è molto semplice da raggiungere, sia per chi desidera andarci in auto ma anche per chi sceglie l'opzione dei mezzi pubblici.

Per chi desidera raggiungere la spiaggia con la propria auto, che partiate da Cagliari o da Olbia (le località sono sede di aeroporto, distano dalla spiaggia di Is Arutas rispettivamente 120 e 191 km) sarà sufficiente percorrere la SS131, in direzione verso Oristano. Dovrete poi percorrere la SP6 in direzione verso Cabras e infine seguire le indicazioni lungo la strada per la spiaggia di Is Arutas.

Pe chi invece desidera raggiungere la spiaggia con i mezzi pubblici, dovrete raggiungere Oristano (in treno o con i mezzi regionali ARST a seconda di dove siete) e poi raggiungere la spiaggia con il servizio di trasporto ARST in partenza dalla città.

Cosa vedere a Is Arutas?

