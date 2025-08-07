Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli

FacebookInstagramXWhatsApp

L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Tendenza7 Agosto 2025 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it
Gli ultimi aggiornamenti confermano che la prossima ondata di caldo si profila diffusa e duratura, capace di protrarsi fino al periodo di Ferragosto con temperature ben al di sopra della media da Nord a Sud. Dopo un weekend rovente, infatti, l’anticiclone africano insisterà sull’Italia anche nel corso della prossima settimana, influenzando le condizioni meteo con la sua massa d’aria molto calda fino al giorno di Ferragosto e probabilmente anche nei giorni successivi.

La tendenza meteo per domenica 10 agosto

Più nei dettagli, domenica 10 agosto la nuova ondata di calore sarà già nel pieno della sua intensità con temperature in ulteriore e diffuso aumento. La massa d’aria di origine sub-tropicale risalita oltre la regione alpina fino all’Europa centrale avrà le sue anomalie più marcate al Centro-Nord, dove lo scarto sarà dai 4 agli 8 gradi oltre la norma. Le temperature oscilleranno tra minime notturne già diffusamente oltre i 20 gradi e massime pomeridiane almeno fino ai 33-35 un po’ dappertutto, ma con picchi di 37-39 gradi. Domenica la calura sarà associata a una giornata ben soleggiata, con poche nuvole modeste anche nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, ed a venti prevalentemente deboli salvo rinforzi di Maestrale sul basso Adriatico.

La tendenza meteo per la settimana di Ferragosto

Le attuali proiezioni per i giorni successivi mostrano che stabilità anticiclonica e annesso caldo intenso dovrebbero durare anche nella prossima settimana, quindi fino a Ferragosto ed oltre. Le prospettive sono quindi quelle di un’ondata di caldo duratura; i livelli d’intensità della calura in termini di temperatura dovrebbero rimanere simili a quelli di domenica, con molte località prossime ai 35 gradi di massima e con picchi a sfiorare i 40 gradi, ma di giorno in giorno potrebbe aumentare anche l’afa nelle valli e conche interne con conseguente intensificazione dei disagi, specie nei grandi centri urbani. Il caldo si farà sentire anche in quota in montagna, con lo zero termico costantemente verso i 4800-5000 metri.

Le giornate saranno prevalentemente stabili e soleggiate; gli unici annuvolamenti significativi saranno i cumuli in temporaneo sviluppo nelle ore più calde nelle aree montuose con la possibilità, anche se in forma molto sporadica, dello sviluppo di un breve rovescio o temporale di calore. L’instabilità potrebbe aumentare un po’ nel settore alpino verso la fine della settimana per l’influenza marginale di sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale. Per averne conferma e maggiori dettagli sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

