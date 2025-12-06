FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, Ponte dell'Immacolata in prevalenza stabile: le previsioni

Alta pressione in rinforzo sull'Italia con poche piogge, qualche nebbia e temperature sopra la norma. Le previsioni meteo per il Ponte dell'Immacolata
Previsione6 Dicembre 2025 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà gran parte d’Italia, tenendo così a distanza le perturbazioni e garantendo quindi una situazione meteo nel complesso stabile e mite. In particolare domenica 7 dicembre in gran parte d’Italia si alterneranno momenti nuvolosi e schiarite, comunque con poche piogge per lo più confinate su Alpi Occidentale ed estreme regioni meridionali, poi lunedì (Festa dell’Immacolata) spenderà il sole in gran parte d’Italia; nei prossimi giorni, grazie alla stabilità garantita dall’alta pressione, si formeranno anche delle nebbie, specie al Centro-Nord. Le proiezioni a medio-lungo termine suggeriscono che l’alta pressione potrebbe insistere anche nella parte centrale della prossima settimana, tra martedì e giovedì, garantendo così diverse giornate con condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto. La presenza dell’alta pressione causerà anche un graduale aumento delle temperature, che la prossima settimana si spingeranno ben al di sopra della norma, specie per quel che riguarda i valori massimi.

Previsioni meteo per domenica 7 dicembre

Domenica cielo nuvoloso e piogge isolate sulle Alpi Occidentali, con nevicate oltre 1800-2000 metri. Un po’ di nuvole, comunque alternate a sprazzi di tempo bello, anche su resto del Nord, Toscana, estremo Sud e Isole, con isolati piovaschi su Calabria Meridionale e nord della Sicilia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Al mattino qualche nebbia su Pianura Padana e coste dell’Alto Adriatico. Temperature minime in rialzo al Nordovest, Toscana e Sardegna, in calo invece in gran parte del Sud; massime stazionarie o in lieve crescita, per lo più al di sopra della norma.

Previsioni meteo per lunedì 8 dicembre- Immacolata

Lunedì alternanza tra sole e nuvole al Sud, comunque senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nelle ore più fredde del giorno qualche nebbia sulle pianure del Nord. Venti per lo più deboli. Temperature minime senza grandi variazioni, con qualche debole gelata mattutina al Centro-Nord; massime quasi dappertutto in leggero aumento e al di sopra della norma.

